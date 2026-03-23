Basket C, Dulca passa ad Urbania e va nei playoff (53-59)

Una vittoria costruita con solidità e lucidità. Avanti per tutti i 40 minuti nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa nella ripresa

La Dulca Santarcangelo conquista con pieno merito l’accesso ai playoff al termine di una battaglia intensa sul campo di Urbania, chiusa sul punteggio di 53-59.

Una vittoria costruita con solidità e lucidità dai ragazzi di coach Tassinari, capaci di condurre per tutti i 40 minuti nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa nella ripresa.

L’avvio è equilibrato ma già nel primo quarto Santarcangelo mostra maggiore organizzazione offensiva, chiudendo avanti 14-16. Nel secondo periodo gli Angels alzano il ritmo e trovano soluzioni efficaci soprattutto con Rossi e Macaru, protagonisti della serata: il parziale permette agli ospiti di allungare fino al 27-39 dell’intervallo lungo, massimo vantaggio della gara.

Al rientro dagli spogliatoi Urbania reagisce con orgoglio, trascinata da un Bantsevich in grande serata (21 punti) e dai canestri di Pocius e Santinelli. I padroni di casa rosicchiano progressivamente lo svantaggio, arrivando fino al -1 nell’ultimo quarto, riaprendo completamente il match dopo il 38-42 di fine terzo periodo.

Nel momento più delicato però Santarcangelo dimostra maturità e sangue freddo: Rossi (top scorer con 22 punti) continua a essere un riferimento offensivo, ben supportato da Macaru (13) e Ronci (10). A un minuto dalla fine arriva la giocata chiave: Rivali segna una pesantissima tripla che vale il +4, spezzando l’inerzia favorevole a Urbania. Nel finale gli Angels sono impeccabili dalla lunetta e chiudono definitivamente i conti sul 53-59.

Una vittoria di squadra, costruita su difesa e gestione dei momenti difficili, che regala con merito il pass per i playoff.

IL TABELLINO

Pallacanestro Urbania - Basket Santarcangelo 53-59

Pallacanestro Urbania: Lulaj 3, Vanni, Marini 5, Sambuchi 2, Santinelli 7, Pocius 8, Bantsevich 21, Dziho, Campana 2, Zolfanelli, Ciccolini 3, Burini 2. All. Donati

Basket Santarcangelo: Vandi 2, Almasi ne, Ronci 10, Macaru 13, Forino ne, Amaroli, Frisoni, Saltykov 6, Rossi 22, Rivali 5, Ruggeri 1. All. Tassinari

Parziali: 14-16, 27-39, 38-42, 53-59