Basket C, impresa Dulca: espugna Porto Sant’Elpidio 70-84

Prossimo appuntamento: sabato 1 novembre, sfida casalinga al Pala SGR, contro Pisaurum

A cura di Stefano Ferri Redazione
27 ottobre 2025 11:38
Santarcangelo di Romagna
Sport
Prestazione di grande solidità per la Dulca Santarcangelo, che conquista due punti importanti sul parquet di Porto Sant’Elpidio. I ragazzi di coach Tassinari partono con convinzione, trovando ritmo offensivo grazie a Saltykov e Forino, chiudendo la prima metà di gara avanti 38-46.

Nel terzo quarto la reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Porto Sant’Elpidio alza l’intensità, riuscendo a ribaltare momentaneamente l’inerzia sul 53-50. La Dulca Santarcangelo però non si scompone. Trascinata da Ronci, Gardini e ancora da un dominante Saltykov, piazza un parziale decisivo nell’ultimo periodo, chiudendo il match con autorità.

Prossimo appuntamento: sabato 1 novembre, sfida casalinga al Pala SGR, contro Pisaurum.

Tabellini

Dulca Santarcangelo: Vandi 7, Almasi, Ronci 7, Macaru 3, Forino 18, Gardini 12, Rivali, Longo, Amaroli 1, Frisoni, Broglia 10, Saltykov 26. All. Tassinari

Porto Sant’Elpidio Basket: Balilli 7, Torresi 12, Lupetti 6, Fabi 19, Acuna 14, Renna 3, Vallasciani 8, Cimini 1, Salvucci. All. Di Salvatore.

