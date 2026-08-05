Basket C, Pall.Titano: Stefanelli il team manager. Confermato Macina

Due tasselli importanti: uno per i rapporti e il lavoro fuori dal campo, il secondo per ciò che fa da tanti anni sul parquet

Due tasselli importanti per la Pallacanestro Titano della prossima stagione. Uno per i rapporti e il lavoro fuori dal campo, il secondo per ciò che fa da tanti anni sul parquet.

Il Team Manager della Pallacanestro Titano per questa stagione 2026/2027 è Marco Stefanelli.

Capitan Davide Macina è confermato in biancazzurro.

MARCO STEFANELLI

Marco ha vissuto nell’ambiente cestistico sammarinese fin da subito, quando ha calcato i campi da giocatore nelle formazioni giovanili e a livello senior. Per lui 8 anni di esperienza sotto la Federazione Sammarinese Pallacanestro, tra basket giocato e impegno dirigenziale nel direttivo.

Per lui anche un’importante esperienza di lavoro di 3 anni in uno degli ambienti più prestigiosi a livello italiano, quello della Virtus Bologna. Quest’anno ricoprirà un ruolo fondamentale nel contesto Titans e noi lo accogliamo a braccia aperte.

Marco, quali sono le tue sensazioni personali per questo ruolo e per il nuovo corso Titans anche a livello dirigenziale?

“Sono molto carico, rispetto alle scorse stagioni quest’anno siamo riusciti a intervenire con maggiore decisione sul mercato, inserendo profili che riteniamo fondamentali per la crescita della squadra. È un segnale di continuità, ma anche di evoluzione: volevamo aggiungere qualità, esperienza ed entusiasmo, e crediamo di esserci riusciti. Il nostro obbiettivo primario è creare un ciclo vincente, formato dai giocatori più importanti del circondario e da persone che possano contribuire alla crescita del nostro movimento dentro e fuori dal campo”

Cosa ti aspetti da questa annata di C?

“Sarà una bella sfida, il girone di Serie C Emilia – Romagna non sarà facile da affrontare perché sappiamo essere molto più competitivo rispetto a quello affrontato nel corso delle ultime stagioni. Venderemo cara la pelle, soprattutto a casa nostra dove il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale”

DAVIDE MACINA

Davide Macina, play/guardia classe ’93, è il cuore e l’anima della Pallacanestro Titano da oltre tre lustri. Il biancazzurro ce l’ha tatuato sulla pelle e anche per la prossima stagione vestirà i nostri colori.

La carica e l’energia di Dave nel reparto esterni dei prossimi Titans saranno fondamentali nel raggiungere gli obbiettivi stagionali.

Davide, sei l’anima Titans da 17 anni, quali sono le tue sensazioni?

"Sì, 17 anni con questa maglia addosso… Ormai è rimasto poco da raccontare. Penso che se 17 anni fa mi avessero detto che sarei arrivato qui ancora con questi colori li avrei presi per matti. E invece eccoci qui, con la stessa voglia di esserci e di dimostrare che il basket a San Marino non vuole essere uno sport secondario. Con la stessa voglia di dimostrare alle nuove generazioni che i giocatori romantici esistono ancora”

Si torna in Emilia – Romagna, che valutazione dai?

"Non nascondo che sono un po’ contento, anche se sono consapevole che il livello generale sarà più alto e non ci si potrà rilassare nemmeno per un secondo. Questo ci deve servire da stimolo e da motivazione per rimanere sempre concentrati sugli obbiettivi di questa stagione”

Cosa vuoi dire ai tifosi?

"Ai nostri carissimi tifosi, come sempre, rinnovo l’invito a seguirci, specialmente nelle partite casalinghe. Non avete veramente idea di quanto faccia la differenza vedere le tribune del Multieventi piene e vive, siete letteralmente il sesto uomo in campo, specialmente quando arrivano (e arriveranno) le difficoltà. Quindi, ricapitolando, vi aspettiamo tutti carichi al Multieventi, vi assicuro e vi prometto che se ne vedranno delle belle”.