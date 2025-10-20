Basket C, primo hurrà per la Dulca:Titans piegati 71-65

Nel terzo quarto arriva la svolta: i gialloblù ingranano la marcia, alzano i ritmi e ribaltano l’inerzia del match con Ronci e Macaru sugli scudi

Arriva la prima vittoria stagionale per la Dulca Santarcangelo, che davanti a un Pala SGR gremito e supera una coriacea Pallacanestro Titano (71-65). Prima della palla a due, un ringraziamento speciale è andato ai ragazzi provenienti dal vivaio gialloblù: Lombardi, Amati e Fusco.



L’avvio è contratto per entrambe le squadre: pochi canestri nel primo quarto e tanta intensità difensiva. Nel secondo periodo Santarcangelo prova l’allungo, ma i Titani restano agganciati grazie a un Fusco ispirato e a un Ugolini sempre pericoloso.

Durante la pausa lunga, il Pala SGR ha vissuto un momento di puro divertimento con l’esordio del nuovo gioco targato #ciaoangels, in collaborazione con Dole: protagonisti mamme contro papà.

Nel terzo quarto arriva la svolta: i gialloblù ingranano la marcia, alzano i ritmi e ribaltano l’inerzia del match con Ronci e Macaru sugli scudi.

Nell’ultimo periodo è Vandi a firmare i canestri decisivi che sigillano il successo, tra gli applausi del pubblico di casa.

Prossimo appuntamento: trasferta domenica 26 ottobre a Porto Sant’Elpidio, palla a due alle ore 18:00.o (71-65)



Tabellino

DULCA SANTARCANGELO - PALLACANESTRO TITANO 71-65

Dulca Santarcangelo: Vandi 12, Almasi, Ronci 14, Macaru 15, Forino, Gardini 6, Longo, Amaroli 9, Frisoni 2, Broglia, Saltykov 13.



Pallacanestro Titano: San Martini, Bomba 3, Gasperoni, Macina 5, Fusco 18, Ugolini 19, Amati 3, Dragomanni 4, Felici 9, Lombardi 4, Romagnoli.

PARZIALI: 11-14, 26-29, 52-45, 71-65