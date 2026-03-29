Basket C, Titans vincenti in casa del Pisaurum (64-78)

Ora i playoff, che i Titans affronteranno da terzi oppure da quarti (con una vittoria di Fossombrone)

Chiusura di regular season a cinque stelle per la Pallacanestro Titano che, nella tana del Pisaurum, ottiene una vittoria di buon auspicio in attesa dei prossimi playoff. Il 64-78 di quest’ultima giornata è frutto di una partita in cui i biancazzurri hanno accelerato a partire dal secondo quarto.

Prima, nei 10’ iniziali, era stato il Pisaurum a menare le danze. Scatta subito avanti, la squadra di casa, facendosi forza di un eccellente Scavolini per salire sul 19-13 di fine primo. Poi i nostri cambiano marcia. Lo fanno grazie al marchio di fabbrica dell’anno, quella difesa che è la meno perforata di tutto il girone. La retroguardia non concede nulla, tutti i ragazzi sono determinati e ne viene fuori una rimonta che porta con sé anche il sorpasso. Di slancio i Titans salgono sul +5 all’intervallo, con la consapevolezza di una gara tutta da giocare (30-35).

Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco sale di tono, Ugolini continua a martellare la difesa del Pisaurum e il vantaggio sale di proporzioni. La Pallacanestro Titano è brava a mantenere continuità nella sua azione, scappando sul 49-58 di fine terzo e poi restando in controllo anche nel finale, dove piazza l’acuto vincente e la fuga definitiva per il 64-78.

Ora i playoff, che i Titans affronteranno da terzi (se Fossombrone dovesse perdere l’ultima partita con Jesi) oppure da quarti (con una vittoria di Fossombrone).

IL TABELLINO

PISAURUM – PALL. TITANO 64-78



PISAURUM: Scavolini 15, Cevolini 2, Colotti 15, Fadda ne, Martinelli, Maggiotto ne, Druda ne, Pianosi 7, Ricci 2, Kurcubic 1, Sablich 16, Pipitone 6. All.: Contigiani.



TITANO: San Martini, Bomba 8, Romagnoli, Gasperoni, Macina 9, Fusco, Ugolini 24, Amati 18, Dragomanni 8, Felici 7, Lombardi 4. All.: Rossini.



Parziali: 19-13, 30-35, 49-58.