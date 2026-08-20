Basket C, Titans: Fusco confermato. Arriva Capelli

Alberto Capelli, classe 2006, esterno di 1.94, rè educe da una stagione eccellente coi Dolphins Riccione

La pallacanestro Titano ufficializza la conferma di Francesco Fusco e l’arrivo di Alberto Capelli, la scorsa stagione ai Dolphins in Dr1.Di seguito le interviste ai due giocatori.

FUSCO



La pallacanestro Titano ufficializza la conferma di Francesco Fusco e l’arrivo di Alberto Capelli, la scorsa stagione ai Dolphins in Dr1. Di seguito le interviste ai due giocatori

È una colonna vera della Pallacanestro Titano, un punto fermo di questi ultimi anni. Francesco Fusco, che sarà fondamentale nei nuovi Titans che stanno per cominciare la preparazione.

Francesco è un’ala di grande duttilità e classe, capace sul parquet di giocate di qualità anche nei momenti importanti.

Arrivato nel gennaio 2022, continuerà a imprimere il suo marchio nelle partite della squadra.

Francesco, quanta voglia c’è di rientrare in campo dopo l’amaro epilogo dell’anno scorso? Va ricordato che non sei potuto scendere in campo nella parte finale di partita a Santarcangelo per un problema muscolare….

«C’è tantissima voglia di tornare a stare coi compagni, di allenarsi, di rivivere quei momenti in spogliatoio e in campo. Specialmente dopo la fine della scorsa stagione. Avevamo dimostrato di poter essere la mina vagante del campionato e, specialmente nel girone di ritorno, eravamo riusciti a imporre il nostro gioco. Siamo riusciti a battere squadre importanti come Montegranaro e Santarcangelo con lo scarto a favore nel ritorno di regular season. Essere usciti in quella maniera dai playoff, in due partite, per degli eventi e delle occasioni sprecate, dà sempre fastidio. Specialmente per me che non sono riuscito a giocare quella parte finale di partita per un problema muscolare. La voglia di riscatto è tantissima».

Cosa pensi della squadra di quest’anno?

"È una squadra costruita minuziosamente e nel dettaglio, ogni singolo innesto è mirato. È cambiata anche la guida tecnica con due ragazzi giovani come coach Amadori e il vice Pasquini. Siamo un gruppo coeso, ci conosciamo già molto bene, con la giusta alchimia possiamo sicuramente toglierci delle belle soddisfazioni».

Quali possono essere gli obbiettivi?

«Sarà un campionato diverso col ritorno nel girone emiliano-romagnolo, è da quando sono approdato a San Marino che non lo gioco più. Sarà un campionato fisico e tecnico, dove ci sono squadre che si sono rinforzate con giocatori di Serie B e altre che sono in C da anni. Concorrenza alta, ma sarà nostro compito dimostrare che abbiamo tanto da dire. L’obbiettivo è vincere più partite possibili e di crescere sempre, io compreso. Voglio cercare di rappresentare un aiuto concreto per la squadra e per i ragazzi più giovani. L’obbiettivo di squadra? Fare il meglio possibile, puntando in alto. Poi il campo dirà l’ultima parola»

CAPELLI

Importante arrivo è quello di Alberto Capelli, classe 2006, esterno di 1.94, reduce da una stagione eccellente coi Dolphins Riccione. In Dr1 7.9 punti di media e in Under 19 Gold 23.2, con una crescita costante e una capacità di incidere a tutti i livelli.

Benvenuto Alberto, qual è il tuo primo pensiero all’arrivo in maglia Titans!

"Sono molto felice di indossare questa maglia. Giocare per questa realtà è molto stimolante per me e non vedo l’ora di mettermi in gioco per dare il massimo contributo alla squadra sfruttando tutti i miei mezzi”

Chi conosci del nuovo gruppo?

“Conosco già diversi componenti della squadra, alcuni personalmente, altri sul campo per averci giocato contro negli anni in amichevole. Conosco molto bene anche coach Michi, che ha iniziato ad allenarmi durante i primi anni di giovanili e che sono molto felice di ritrovare”.

Cosa pensi della stagione?

“Penso sarà molto competitiva. Il girone è molto tosto, motivo per cui l’obbiettivo è lavorare tanto e crescere come squadra per riuscire a toglierci più soddisfazioni possibili dando tutto quello che abbiamo”