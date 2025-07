Basket C, colpo Angels: ecco la guardia Nicola Gardini

Nicola, formatosi inizialmente nel settore giovanile di Riccione, nell’ultima stagione torna a Forlì dove studia per l’Università di Medicina

Altro colpo per la Dulca Santarcangelo che è lieta di annunciare l’arrivo di Nicola Gardini, guardia classe 2003 di 185 centimetri originario di Riccione.

Nicola, formatosi inizialmente nel settore giovanile di Riccione, passa poi al OneTeam Forlì e nel 2020/21 al Bramante Pesaro dove in Under 18 eccellenza realizza una media di 14 punti a partita.

Torna a Riccione dove esordisce nei senior in Serie D, il suo rendimento cresce a livello importante toccando oltre i 20 punti ad allacciata di scarpe. Nell’ultima stagione torna a Forlì dove studia per l’Università di Medicina.

Guardia di grande prospettiva e talento, sarà un’arma importante sia in attacco che in difesa con la sua grande atleticità! Per Nicola invece una piazza importante è ambiziosa dove potersi consacrare nel mondo senior.