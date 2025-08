Basket, colpo grosso Dolphins: tesserato il bomber Giacomo Zannoni

Ala classe 1993, vincitore della classifica marcatori in DR1 con i Tigers Verucchio negli ultimi tre anni. 'Mi metteró a completa disposizione dell’allenatore, so quali sono le mie abilità, devo semplicemente essere me stesso'

Colpo grosso per i Dolphins Riccione: tesserato Giacomo Zannoni, ala classe 1993, vincitore della classifica marcatori in DR1 con i Tigers Verucchio negli ultimi tre anni. La sua determinazione, esperienza e talento andranno a rafforzare la giovane squadra riccionese con l'obiettivo di affrontare la prossima stagione con il massimo della competitività.

“Ho scelto Riccione per una serie di motivi: l’ambiente, la società, i ragazzi e l’allenatore. ⁠Sono motivato, è un club in cui sono già stato, quindi ne conosco le radici e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach.

Sarà un campionato combattuto, sempre più giocatori scelgono di scendere di categoria, bisognerà cercare di farsi trovare pronti fin da subito. In squadra cercherò di portare le mie qualità di leadership aiutando il capitano ed essere un punto di riferimento in attacco e in difesa. Il mio obbiettivo personale è sempre stato quello di migliorare di anno in anno, fortuna non ho mai sentito il peso della pressione perché ho sempre cercato di dare il massimo in tutto - dice Zannoni attraverso le pagine social del club -. La vivo come uno stimolo. Conosco la categoria ormai da qualche anno, ho perso una finale per salire, e ormai non sono più un giovanotto, diciamo che ho “esperienza”.

Con alcuni compagni ho già giocato assieme, altri li conosco da avversari: non vedo l’ora di incontrarli per iniziare quest’avventura assieme. Mi metteró a completa disposizione dell’allenatore, so quali sono le mie abilità, devo semplicemente essere me stesso. Faccio un saluto ai tifosi, sono felicissimo della scelta che ho fatto, mi vedrete dare il massimo in ogni partita”.