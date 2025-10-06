Basket Div.Reg: Tiberius corsaro sul parquet del Progresso (55-57)

Ottimi segnali da parte della squadra che macina gioco e trova in tutti i suoi interpreti presenza difensiva e connessione mentale

Esordio vincente con finale thriller: Tiberius conquista i primi due punti prevalendo su un’intensissima Happy Basket.

L’SG si presenta a Castelmaggiore a rotazioni limitate: sono assenti Polverelli, il lungodegente Casadei e l’accoppiata under Fascicolo-Antolini, oltre alla guida tecnica del vice Serpieri in panchina. Pronti-via ed è subito una partita ad altissima intensità fisica: è Chiari a sbloccare dopo un buon rimbalzo offensivo. La HB mette tantissima pressione sugli esterni e il punteggio rimane basso, ma anche i ragazzi di San Giuliano “tengono botta”, non concedendo seconde opportunità a rimbalzo. L’ingresso di Del Fabbro da vitalità offensiva, Righi invece punisce allo scadere dei 24: è un possesso pieno di distanza a dividere le due formazioni alla fine del primo parziale (12-9).

Nel secondo quarto, il copione è simile: Tiberius soffre le mani addosso ma costruisce comunque gioco, sbagliando diverse conclusioni aperte. L’Happy Basket si affida maggiormente alle folate di Mencherini, trovando diversi canestri negli ultimi secondi di azione. Gli ingressi di Nuvoli e Campajola sono positivi, ma è Jack Benzi a prendersi i riflettori con una schiacciata celestiale in contropiede, seguita a stretto giro da una “bomba”. Dall’altra parte Turrini risponde prontamente con 7 punti in fila: quando il distacco sembra rimanere invariato, Bernabini subisce fallo sul tiro da 3 punti, convertendo dalla linea della carità e impattando (26-26).

Il terzo parziale è più frizzante: le fondamenta di Tiberius, Del Fabbro e Gamberini, trovano conclusioni in penetrazione e dal mid range. Sulla metà campo difensiva, qualche disattenzione permette di trovare i primi punti all’esperto Gialdini, mentre il pick’and’roll di Mencherini crea grattacapi alla difesa Tiberius. La partita non ha padrone e regna l’equilibrio (41-41).

L’ultimo quarto è la solita girandola di emozioni: Tiberius prova a scappare con la tripla di Benzi, poi Campajola e Nuvoli trovano due scorribande vincenti dentro l’area, una delle quali con libero supplementare. L’SG sfiora i tre possessi pieni di distacco e sembra indirizzare la partita. Nelle file di Castelmaggiore si accende però il talentuosissimo classe 2007 Sinani, ben coadiuvato dal solito Turrini. Il jumper di Gialdini da fiducia ai padroni di casa, e si entra negli ultimi minuti in sostanziale equilibrio. Le squadre esauriscono il bonus, e con molti errori dalla lunetta di entrambe le formazioni, ci si ritrova sul 53 pari a trenta secondi dalla fine.

Del Fabbro, dalla punta, legge la difesa e spara da 6.75, incendiando la retina, con 5 secondi sul cronometro. Dal timeout dell’Happy Basket, esce una serie di blocchi per Mencherini: l’indicazione di “fallo sul palleggio” non viene recepita da Nuvoli, che regala 3 liberi. Mencherini sbaglia il primo, e allora per coach Brienza c’è solo da chiamare timeout e mettere la palla nelle mani del “solito” Del Fabbro, che converte il primo tiro libero, sbaglia appositamente il secondo, e sancisce la fine della contesa.

Ottimi segnali da parte della squadra che macina gioco e trova in tutti i suoi interpreti presenza difensiva e connessione mentale, nonostante le scarse percentuali da 3 punti.

Ora i ragazzi torneranno in palestra per l’esordio alla Sforza di venerdì prossimo, contro Baricella.

il tabellino

Progresso Happy BK ’07 – SG Tiberius 55-57

SG Tiberius Rimini: Del Fabbro 15, Gamberini 8, Bonfè 3, Nuvoli 4, Campajola 6, Chiari 2, Benzi 12, Bernabini 7. All. Brienza, Vice Pasquini

Progresso Happy BK ’07: Giovannini, Fabbri 2, Riguzzi 2, Baulè, Ghetti 6, Marchi, Veli, Mencherini 10, Sinani 11, Turrini 18, Gialdini 6, Righi. All. Palumbi, Vice Bonvicini

PARZIALI: 12-9; 26-26; 41-41; 55-57E