Basket: Dole Rimini parte col piede giusto, netto successo sull’Imola nel primo test

I biancorossi dominano al PalaRuggi (59-92) vincendo tutti i quarti dello scrimmage

Virtus Imola-Dole Rimini 59-92 (16-25, 14-22, 18-32, 11-13)



VIRTUS: Pollini 14, Sanviti 4, Metsla 3, Errede, Tambwe 4, Baldi 8, Kucan 8, Melchiorri 10, Mazzoni 2, Boev 6, Cosma, Santandrea. All.: Galetti.

DOLE: Leardini 14, Tomassini 11, Denegri 6, Sankare 17, Marini 14, Ogden 12, Pollone 7, Bonfè, Simioni 9, Ricci 2. All.: Dell’Agnello.



Primi minuti nelle gambe per la Dole Rimini. Dopo quasi due settimane di allenamenti in palestra, i biancorossi di coach Dell’Agnello sono scesi sul parquet del PalaRuggi di Imola per il primo test amichevole della stagione: di fronte ai padroni di casa della Virtus, la Dole si è ben comportata in uno scrimmage nel quale il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto di gioco, conquistando tutte e quattro le frazioni di gioco (16-25, 14-22, 18-32, 11-13) per un finale di 59-92.

Indicazioni che lasciano ben sperare per il futuro quelle che arrivano da Assane Sankare, autore di 17 punti e una prestazione importante dai 6,75 metri. In un incontro utile soprattutto a mettere benzina nel serbatoio e riprendere confidenza con il parquet, sono diversi i biancorossi in doppia cifra: oltre all’ala senegalese, top scorer del match, sono 14 a testa i punti della coppia Marini-Leardini, con 12 per Ogden e 11 per il capitano Tomassini. Queste le impressioni a caldo di coach Sandro Dell’Agnello: “Usciamo dal primo scrimmage con indicazioni molto positive, i giocatori si sono dati tutti molto da fare, siamo stati attenti nella distribuzione dei minutaggi e in campo si è subito visto un buono spirito. Per tutti ci sono stati una media di 22-23 minuti di utilizzo e ho voluto dare una decina di minuti anche a Ricci e Bonfè. Alla fine anche se era un test di precampionato è stata una partita molto utile, anche perché la Virtus Imola è una squadra giovane e che corre molto. Per quanto riguarda la preparazione stiamo procedendo come previsto, anche se abbiamo iniziato senza due dei nostri titolari. I giovani ci stanno dando una mano importante e anche per loro questa è una bella occasione”.