Basket, Dole Rimini – Raggisolaris Faenza 71-49

Prima uscita di preseason davanti al pubblico amico del Flaminio. Nuovo appuntamento martedì (26 agosto) contro la neopromossa Roseto

Prima uscita di preseason davanti al pubblico amico del Flaminio per la Dole Basket Rimini. Di fronte a un migliaio di supporter, i biancorossi hanno la meglio al cospetto della Raggisolaris Faenza (71-49 il finale). Dopo l'amichevole contro la Virtus Imola, un'altra squadra di B Nazionale nel percorso dei riminesi, che nell'occasione trovano nel nuovo americano Ogden un valido punto di riferimento (top scorer con 21 punti). Buoni lampi per Denegri, si rivede sul parquet dopo l'arrivo dagli Usa anche Gerald Robinson.

Coach Dell’Agnello sceglie Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Simioni per il quintetto titolare. 11-0 in avvio Rimini con tanto Ogden, poi qualche lampo di Marini e fa capolino in campo anche Gerald Robinson. Il primo quarto va in archivio sul 26-12 con un 2+1 di Simioni. Si riparte e nella seconda frazione la produzione offensiva cala, ancora Ogden con 5 punti in fila poi lo staff fa ruotare molto tutti gli effettivi: il quarto si chiude con la tripla dall’angolo sullo scadere di Tomassini che vale il 14-11 (40-23 complessivo). Nella ripresa ancora Ogden show (8 punti del quarto), pesa una tripla di Denegri per il 17-16 di parziale (57-39 complessivo). Gli ultimi 10 minuti scorrono via veloci, con delle belle trovate soprattutto da parte di Denegri. Il parziale dice 14-10, mentre ai fini della cronaca il match si chiude sul 71-49.

Queste le parole del vice allenatore Sergio Luise nel dopo gara: “Queste amichevoli sono sempre utili, perché ci presentano sempre delle indicazioni ogni volta diverse: i ragazzi devono affrontare sia aspetti tattici sia tecnici nuovi e comunque abbiamo impressioni positive di un gruppo che nonostante i carichi fisici della preparazione ha risposto con tutto quello che aveva. La settimana di lavoro era stata improntata non certo per essere brillanti in queste partite, ma per arrivare pronti in vista del primi match ufficiali”.

La preseason di Dole Rimini prosegue ora con il terzo test match: appuntamento martedì (26 agosto) al Flaminio contro la neopromossa Pallacanestro Roseto, palla a due alle 18,30, ingresso libero.

IL TABELLINO

Dole Rimini – Raggisolaris Faenza 71-49

DOLE: Robinson 8, Leardini 4, Tomassini 6, Denegri 11, Sankare 2, Marini 8, Ogden 21, Pollone, Bonfè, Simioni 11, Ricci, Georgescu. All.: Dell’Agnello.

RAGGISOLARIS: Camparevic, Bianchi 2, Rinaldin 7, Mbacke 10, Vettori 14, Van Ounsem 6, Longo, Fragonara 3, Gorgati ne, Santiangeli 6, Fumagalli 1. All.: Pansa.

PARZIALI: 26-12, 40-23, 57-39