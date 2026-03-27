Basket A2: Dole, stagione finita per Ogden. Il club va sul mercato

Per Giacomo Leardini, dopo gli esami strumentali verrano definiti i tempi di recupero per il suo infortunio all'adduttore

Dole Basket Rimini comunica che a seguito della visita specialistica effettuata nella giornata di giovedì (26 marzo) l'atleta Mark Ogden dovrà fermarsi e non potrà terminare la stagione. Da parte di tutto il club vanno i più sentiti ringraziamenti a Mark per aver cercato in tutti i modi di continuare a scendere in campo, nonostante un dolore che lo limitava e non gli permetteva di allenarsi con continuità.

In prima battuta (in accordo con l'atleta e lo specialista) si era cercato di gestire il problema al piede con terapie e allenamenti mirati, purtroppo negli ultimi giorni la situazione è peggiorata e l'ultimo consulto medico ha consigliato lo stop definitivo.

Per quanto riguarda Giacomo Leardini, verranno comunicati nei prossimi giorni (dopo esami strumentali) i tempi di recupero per il suo infortunio all'adduttore patito nell'ultima giornata di campionato contro Verona.

Infine, lo staff tecnico ha avuto mandato per intervenire sul mercato cercando di portare a Rimini il miglior giocatore possibile. "La stagione è ancora lunga e dopo la splendida vittoria della Coppa Italia siamo convinti che la nostra squadra possa avere ancora tanto da dire in questo campionato equilibrato ed avvincente" recita una nota del club