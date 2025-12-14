Basket DR1, SG Tiberius stende la capolista Anzola (73-62)
Grande prova di carattere dei ragazzi di San Giuliano che sfoderano una prestazione di grande intensità e solidità
Battuta la capolista Anzola tra le mura della Sforza. Grande prova di carattere dei ragazzi di San Giuliano che sfoderano una prestazione di grande intensità e solidità contro la prima della classe (11su11 fino a ieri sera), riaprendo di fatto la corsa al vertice. Risultato finale 73-62. Per la formazione riminese seocndo popsto in classifica a due lunghezze dalla leader.
IL TABELLINO
SG TIBERIUS – ANZOLA 73-62
Rimini: Del Fabbro 16, Gamberini 15, Bonfè 5, Nuvoli 3, Bracci NE, Chiari 8, Campajola 5, Zanni NE, Benzi 7, Polverelli 14, Bernardini (K) NE. All. Brienza
Anzola: Battilani 8, Torkar, Trazzi 16, Lanzarini 6, Gherardi Zanantoni 2, Storni NE, Sassoni NE, Baccilieri (K) 3, Govi 13, Lambertini 11, Betti NE, Fiorini 3. All. Cilfone
PARZIALI 21-10; 36-29; 54-43