Basket DR1, SG Tiberius passa a Faenza (89-97)

Al Campus dell’Academy la spunta Tiberius dopo una contesa ad altissima intensità e ottime percentuali.

Doveva essere una partita di parziali, e tale si è rivelata. Nel primo quarto una sfuriata di Tiberius consente di raggiungere il massimo stagionale in un parziale. Benzi martella il canestro, Nuvoli è chirurgico e Del Fabbro segna allo scadere del parziale: sono 36 punti e +9 per gli ospiti (25-36).

Nel secondo quarto, la partita si conferma bellissima: capitan Merendi dà la scossa all’Academy, con Tiberius che si affida a Gamberini per l’attacco. L’aumento vertiginoso dei ritmi di Faenza ricuce il parziale, con Aromando che sigla il +2 a pochi secondi dalla pausa lunga. Ci pensa la tripla di Benzi, da schema di Brienza, a far mettere il naso avanti all’SG col minimo scarto possibile (51-52).

Al rientro dall’intervallo, Tiberius aggiusta un po’ la difesa e riprende fiducia, provando nuovamente a scappare sulle ali del duo Chiari-Benzi. L’Academy corre ai ripari con una zona 2-3, che scardina parzialmente gli ingranaggi dell’SG. La partita va avanti con due possessi di distanza e numerosi tiri liberi, con un Camparevic perfetto dalla linea della carità. Ci pensa un’altra cometa a fil di sirena, di capitan Bernabini, a mantenere un distacco non rassicurante (73-79).

L’ultimo quarto inizia con un attacco alla zona di Tiberius che permette di trovare migliori tiri: Bernabini si è acceso e segna due bombe siderali, mentre Polverelli domina a rimbalzo, con prove per l’ennesima mini-fuga. La partita con i “ragazzi terribili” non vuole però giungere ai titoli di coda: Bianchi prima e Dellachiesa due volte sparano dai 6.75 e fanno tremare Tiberius, con Faenza che rientra fino al -3. Ci pensa Benzi con un canesto nel traffico a far respirare i suoi, con i sigilli finali di Del Fabbro che prima assiste Chiari e poi ruba e segna in contropiede (89-97).

Partita di altissimo livello dove gli attacchi hanno decisamente avuto la meglio sulle difese, contro una squadra giovane che non merita la sua attuale posizione in classifica.

Non c’è tempo neanche di godersi la vittoria, perchè venerdì un’altra trasferta aspetta i ragazzi dell’SG a San Pietro in Casale.

IL TABELLINO

FAENZA ACADEMY - SG TIBERIUS 89-97

SG Tiberius Rimini: Del Fabbro 15, Gamberini 10, Antolini ne, Bonfè 2, Nuvoli 12, Bracci ne, Chiari 14, Benzi 23, Polverelli 9, Bernabini 12. All. Brienza, Vice Serpieri – Pasquini

Faenza Academy: Merendi 8, Bianchi 8, Gorgati 10, Al Alosy 8, Lazzari 12, Marras ne, Dellachiesa 19, Grillini ne, Baldini, Naldini 4, Camparevic 12, Aromando 8. All. Monteventi, Vice Bedeschi – Pio

PARZIALI: 25-36, 51-52, 73-79