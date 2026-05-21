Basket DR1, SG Tiberius si prende la rivincita (72-63)
In gara2 delle semifinali playoff battuta in casa la capolista Budrio con una prestazione di spessore
A cura di Stefano Ferri
21 maggio 2026 15:55
Tiberius, il sogno continua. Prestazione solidissima e una difesa arcigna: l'SG fa valere il fattore in campo e porta la serie a gara 3.
IL TABELLINO
SG Tiberius - Pallacanestro Budrio 72-63
SG Tiberius: Del Fabbro 16, Gamberini 10, Antolini ne, Bonfè 6, Nuvoli 3, Amati 5, Chiari 16, Campajola 1, Casadei ne, Benzi 8, Polverelli 4, Bernabini 3. All Brienza vice Serpieri-Pasquini
Pallacanestro Budrio: Prati 6, Tolomelli, Zambianchi 2, Mujakovic 4, Salvardi 7, Poggi 8, Leopizzi 11, Sibani, Curti 11, Vecchi ne, Tinti 14. All. Serio vice Melotti-Benetti.
PARZIALI: 22-17, 43-33, 58-46