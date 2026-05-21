Altarimini

Basket DR1, SG Tiberius si prende la rivincita (72-63)

In gara2 delle semifinali playoff battuta in casa la capolista Budrio con una prestazione di spessore

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
21 maggio 2026 15:55
Basket DR1, SG Tiberius si prende la rivincita (72-63) - SG Tiberius
SG Tiberius
Rimini
Sport
Condividi

Tiberius, il sogno continua. Prestazione solidissima e una difesa arcigna: l'SG fa valere il fattore in campo e porta la serie a gara 3.

IL TABELLINO

SG Tiberius - Pallacanestro Budrio 72-63

SG Tiberius: Del Fabbro 16, Gamberini 10, Antolini ne, Bonfè 6, Nuvoli 3, Amati 5, Chiari 16, Campajola 1, Casadei ne, Benzi 8, Polverelli 4, Bernabini 3. All Brienza vice Serpieri-Pasquini

Pallacanestro Budrio: Prati 6, Tolomelli, Zambianchi 2, Mujakovic 4, Salvardi 7, Poggi 8, Leopizzi 11, Sibani, Curti 11, Vecchi ne, Tinti 14. All. Serio vice Melotti-Benetti.

PARZIALI: 22-17, 43-33, 58-46

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini