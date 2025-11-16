Altarimini

Basket DR1, SG Tiberius domina l'Audace (76-56)

I padroni di casa impongono il proprio ritmo fin dal primo minuto, dettando intensità e precisione su entrambi i lati del campo

A cura di Stefano Ferri Redazione
16 novembre 2025 12:45
Rimini
Sport
I padroni di casa impongono il proprio ritmo fin dal primo minuto, dettando intensità e precisione su entrambi i lati del campo. Nel terzo quarto Bologna prova a rientrare in gara con una zone press allungata, ma senza mai avvicinarsi in maniera importante.

IL TABELLINO

SG TIBERIUS RIMINI - AUDACE BOMBERS BOLOGNA 76-56

SG TIBERIUS Del Fabbro 16 Gamberini 9 Antolini 2 Bonfe' 4 Nuvoli 6 Bracci ne Chiari 21 Fascicolo ne Benzi 11 Polverelli 4 Bernabini 3 all. Brienza

AUDACE BOLOGNA Magnolfi 6 Bernardi 1 Gandolfi 16 Marzioni ne Bartolini O Bergami 11 Buriani 10 Cornale 0 Albertazzi 6 Parchi 6 all. Nannetti.

PARZIALI: 26-8 49-22 60-43

