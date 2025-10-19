Basket DR1: Tiberius sbanca il parquet della capolista Massa Lombarda

Decide un jump in sospensiojne da tre metri di Polverelli, il migliore marcatore della squadra di Brienza

Con un canestro a due secondi dalla sirena di Polverelli con un jump in sospensione dai tre metri, il Tiberius ha espugnato il campo del Lusa Massa Lombarda, una vera corazzata (63-64).

Sconfitta quindi per LBM Massa, che chiude la disputa realizzando nella contesa 15.0 punti in meno e subendone 12.0 in meno rispetto alla propria media di 78.0 punti fatti e di 76.0 subiti nelle precedenti due sfide.

Vittoria invece per SG Tiberius Rimini, scontro che ha fatto suo segnando nell'arco della sfida 9.0 punti in meno e subendone 14.5 in più rispetto alla propria media di 73.0 punti fatti e di 48.5 subiti nelle due partite già disputate.

IL TABELLINO

LBM MASSA: Benedetti 14, Ravaioli 12, Farabegoli 11, Ciadini 9, Spinosa 6, Martini 6, Albeeti 5, Ravaglia , Conti. Ne Sinacori, Laslau. All. Solaroli.

TIBERIUS: Polverelli 19, Del Fabbro 14, Gamberini 13, Benzi 5, Bermabini 5, Chiari 3, Nucoli 3, Bonfa 2, Campajola, Antolini Ne. All. Brienza.

PARZIALI: 22-16; 40-32; 50-55; 63-64