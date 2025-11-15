Basket DR2, ai Tigers il derby con il Sunrise (53-60)

La sfida premia i biancoverdi ospiti, più decisi e precisi nei momenti chiave del match

Il derby Sunrise - Villanova Tigers si risolve in una partita a basso punteggio che premia i biancoverdi ospiti, più decisi e precisi nei momenti chiave del match.

Pronti via, le bombe di Buo e Mussoni fanno viaggiare gli ospiti 2-8. Stabile prima insacca dall’arco poi commette antisportivo su Mussoni, ma Sunrise è già rientrata e impatta 11-11 al primo fischio.

Le difese hanno la meglio sugli attacchi. E in casa Tigers preoccupa la situazione falli. Di Giacomo ha un buon impatto dalla panchina, Bronzetti e Buo bruciano la retina dall’arco e i Tigers inscenano la prima vera fuga (15-24). Esordio stagionale per il lungo villanoviano Thiam. Sunrise non ci sta, si appoggia a Gentili e Stabile dall’arco e grazie anche ai tanti giri in lunetta mette il naso avanti al riposo lungo: 27-26.

I Tigers stringono un po’ i bulloni in difesa, Ceccarelli 6 punti consecutivi e gli ospiti provano ancora ad allungare con la tripla di Buo: 35-42.

Ancora Di Giacomo (38-44), ma i padroni di casa le provano tutte e con Sansone perfetto a cronometro fermo costringono i Tigers al time out a 7”04 (42-44). La situazione falli, intanto, in casa ospite è sempre più pesante. L’uscita dal time out però è buona (+7). Il quinto fallo di Mussoni non sembra frenare i Tigers che volano +10 sui 2 liberi di Bronzetti. Sansone lo imita e prova a ricucire (51-56) ma la tripla di Buo e il rimbalzo di T. Guiducci mettono la parola fine al derby. Finisce 53-60, quinta vittoria su cinque partite per i Tigers.

“Siamo partiti meno intensi rispetto ai nostri standard, soprattutto in difesa che è sempre il nostro marchio di fabbrica e ci siamo fatti aggredire in attacco non trovando circolazione fluida e tiri in ritmo accontentandoci molto del tiro da fuori, cosa di cui abbiamo abusato fin troppo lungo tutto il corso della partita. – commenta il vice allenatore dei Tigers, Marco Borella - Abbiamo avuto problemi di falli fin da subito. Questo fattore abbinato alla rotazione corta con cui ci siamo presentati dovuta agli infortuni non ci ha agevolato il compito”.

“Nel terzo periodo siamo rientrati con un’aggressività difensiva diversa, ma non senza riuscire a scrollarci realmente di dosso i nostri avversari. – prosegue Borella - Però siamo stati bravi a rimenare uniti e continuare a giocare da squadra aiutandoci sia in difesa sia in attacco portando a casa i 2 punti e rimanendo imbattuti. Partite come questa fanno crescere. Ringrazio i ragazzi per avermi seguito tutta la partita e i nostri tifosi, davvero numerosi anche ieri sera: ci danno sempre quella spinta in più. Ora sotto con il lavoro in palestra per migliorare e sistemare quello che non ha funzionato, per prepararci alla prossima sfida”. Mercoledì 19 novembre, palla a due ore 21.15, ospitando Russi.

Tabellino

Sunrise Rimini - Villanova Tigers 53-60

Sunrise Rimini: Giuliani 5, Acaci 2, Zonzini 2, Lonfernini 19, Missere, Stabile 6, Della Rosa 8, Rossi 1, Corsetti, Sansone 10. All: Gentili

Villanova Tigers: Buo 19, Mussoni 12, Ceccarelli 10, Di Giacomo 5, Bronzetti 9, F. Guiducci 2, T. Guiducci 3, Thiam, Cameli ne. All: Borella