Basket DR2: bis dei Tigers, battuto il Basket 2000 San Marino (73-52)

Coach Ravello: “Ci siamo ripresi bene dopo un quarto senza intensità. Serve concentrazione per i 40 minuti"

Arena gremita, coreografia biancoverde e . Il risultato finale completa una serata perfetta per Villanova Tigers, all’esordio casalingo nel campionato di DR2. I padroni di casa devono fare a meno del play-guardia Simone Buo e dell’ala Cameli, ma anche Basket 2000 San Marino registra alcune defezioni (Fiorani, Gasperoni e Merlini).

Alla palla a due i Titani sono più pronti dei Tigers e con tre triple si issano 2-11. Poco reattivi a rimbalzo e per nulla intensi, i biancoverdi soffrono in entrambe le metà campo, il 8-15 del primo periodo è perfino un buon risultato per quel che si è visto sul parquet.

Si riparte e sembra un’altra partita. Villanova è presente e più concentrata, il minibreak 4-0 consiglia coach Del Bianco al time out a 7”45. L’attacco biancoverde è fluido e segnano tutti: Tomasi, T. Guiducci, Ceccarelli, Bronzetti (due triple) e Campidelli (anche lui dall’arco). La difesa sembra una Linea Maginot che solo Guida e Riccardi provano a sfondare. Il parziale è impietoso per Basket 2000: 27-9, il tabellone recita 35-24 all’intervallo.

I Tigers ripartono da dove hanno lasciato: Rossi appena entrato va a segno, il contropiede è micidiale con Mussoni e Buo, la tripla di Tomasi lancia i Tigers in fuga (46-32). Guida e Lettoli non intendono arrendersi e le provano tutte, fino al -10 (46-36) ma Bronzetti e Ceccarelli frenano le speranze ospiti: 51-36.

Basket 2000 prova anche la zona e di rabbia piazza un 6-0 che potrebbe riaprire la gara (52-41). Bronzetti chirurgico e uno scatenato Ceccarelli chiudono la porta ai titani, T. Guiducci con due triple a fila butta via la chiave. C’è tempo anche per il positivo esordio del centro Zagano (2/4), poi solo applausi per i Tigers che salutano i tantissimi tifosi accorsi all’Arena. Finisce 73-52.

Tabellino

Villanova Basket Tigers - Basket 2000 San Marino 73-52

Villanova Tigers: Ceccarelli 20, Mussoni 6, T. Guiducci 14, Tomasi 7, Bronzetti 17, F. Guiducci, Rossi 2, Di Giacomo, Campidelli 3, Buo 2, Zagano 2. All: Ravello

Basket 2000 San Marino: Borello, Guida 15, Lemme 3, Lettoli 12, Taddei 4, Riccardi 10, Liberti Lo 7, Zavoli 1, Bianchi, Liberto Le. All: Del Bianco.