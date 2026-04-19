Basket DR2, Buena Onda travolge i Tigers (76-55)

A Cesenatico in una gara ad alta tension e Villanova paga il gap sotto canestro. Sfuma l’obiettivo dei primi due posti in regular season

L’Onda di Cesenatico è troppo alta per questi Tigers. Villanova non riesce a contenere la Buena Onda degli esperti e concentrati padroni di casa e vede sfumare l’obiettivo dei primi due posti in regular season al termine di una partita che definire spigolosa è un eufemismo.



I Tigers si presentano al PalaCesenatico senza il centro titolare Miro Ceccarelli. La differenza di fisicità si fa subito sentire: 10-2 per Buena Onda con Del Vecchio e Gori sugli scudi. Subito protagonista nel primo quarto anche la coppia arbitrale, che permette ai padroni di casa una difesa fin troppo fisica mentre fischia anche l’aria che si muove agli ospiti, che hanno il demerito di innervosirsi subito. Il 23-11 alla fine del primo quarto è il naturale epilogo.



Recuperata un po’ di pazienza, Buo e Zagano riportano in partita i Tigers (27-19). Del Vecchio continua a martellare, ma sono il tecnico e l’espulsione diretta comminata a Mussoni in 10 secondi a far girare la partita. Buena Onda è determinata e non si volta più indietro, nonostante le difese dei villanoviani ne frenino gli ardori iniziali. Quattro punti in fila di T. Guiducci mandano tutti negli spogliatoi sul 44-26.



Si riparte e il refrain è lo stesso. Gori è on fire, risponde Di Giacomo dall’arco. Due coast to coast del play con meno cm in campo (F. Guiducci) sono da applausi, altri quattro punti arrivano da Buo, ma Del Vecchio traduce tutto in canestri pesanti: 60-39.



Coach Focarelli pesca dalla panchina e trova la tripla di Varale; lo stesso fa il collega Ravello, con Cameli e Rossi che lo ripagano in punti e grinta. I Tigers onorano il campo (nonostante i cinque tecnici subiti e l’espulsione di Mussoni), Di Giacomo segna la sua seconda tripla di serata e sul canestro di Rossi cala il sipario. 76-55 per Buena Onda, che mette in cassaforte il primo posto in regular season.



I Tigers sono attesi dall’ultimo appuntamento, il derby con Bellaria venerdì 24 aprile.



Tabellino

Buena Onda Basket Club - Villanova Tigers 76-55



Buena Onda: Delvecchio 22, Gori 11, Fabiani 9, Rolla 3, Sovera 14, Buda 4, Capucci L., Monticelli 6, Manuzzi 2, Capucci C., Boraggini 3, Maraldi 2. All. Focarelli, Cardoso

Villanova Tigers: Buo 11, Bronzetti 2, Campidelli 3, Tomasi 5, Guiducci T. 4, Zagano 9, Guiducci F. 4, Di Giacomo 10, Mussoni 1, Rossi 2, Cameli 4. All: Ravello

