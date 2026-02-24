Basket DR2, Cesenatico e Bellaria al comando
I Tigers si confermano la mina vagante, Aics vincente. Sunrise sconfitta a domicilio
I risultati del Girone F del campionato di Promozione in cui i Tigers Forlì si confermano la mina vagante
A.I.C.S. BASKET – WELLNESS PROJECT 69 – 76
(19-17; 37-39; 48-52)
Aics Forlì: Pambianco 25, Adamo 11, Servadei 10, Ricci 6, Quercioli 5, Godoli 3, Betti 3, Scozzoli 2, Saragoni 2, Bosi 2, Gigliotti, Gasperini. All. Iarocci.
Cesenatico: Delvecchio 14, Gori 7, Baietta 4, Sovera 23, Boraggini, Forte, Capucci C. 1, Maraldi 1, Buda 10, Manuzzi 16, Capucci L. ne. All. Focarelli.
BELLARIA BASKET – LIONS ACADEMY 63 – 39
(20-17; 39-24; 56-31)
Bellaria: Rossi 4, Bussi 5, Naccari 7, Raschi 12, Del Turco 11, Donati 6, Paoletti 3, Innocenti 9, Taddei 5, Torroni, Prati 1, Berardi. All. Porcarelli.
Coriano: Vettori 9, Cervetti, Liberati, Maroncelli, Rossi 7, Bedetti 8, Jovanovic 4, Ottaviani 3, Salvadori 8. All. Middleton.
TIGERS BK 2014 – VILLANOVA BK TIGERS 58 – 47
(12-12; 32-29; 48-36)
Tigers Forlì: Goracci 13, Poni 10, Sanzani 6, Gardini 6, Bocchini 5, Coralli 5, Guaglione 4, Ruffilli 3, Gavelli 3, Mariani 3, Petrini. All. Valgimigli.
Villa Verucchio: Tomasi 12, Zagano 12, Guiducci F. 6, Rossi 5, Bronzetti 4, Campidelli 3, Ceccarelli 3, Guiducci T. 2, Cameli, Fabbri. All. Ravello.
SUNRISE BASKET – COMPAGNIA DELL’ALBERO 59 – 70
(24-21; 37-35; 48-62)
Sunrise Rimini: Lonfernini 19, Giuliani 10, Karpuzi 10, Tamburini 5, Morolli 4, Acaci 3, Della Rosa 3, Magnani 3, Zonzini 2, Sansone, Celli. All. Gentili.
Ravenna: Polyeschuk 12, Fussi 12, Branchi 11, Licchetta 10, Kertusha 10, Costantini 6, Petullà 5, Bomben 2, Faye 2, Chiarini, Beghi, Mularoni. All. Senni.
POL. STELLA – SPORTING CLUB CATTOLICA 58 – 65
(14-16; 25-27; 41-44)
Stella Rimini: Pulvirenti 20, Ghiggini 9, Bellini 7, Quartulli 6, Frascio 5, Marsili 4, Carasso 3, Caverzan 2, Pecci 2, Guidi, Carollo, Bertollo. All. Daccico.
Cattolica: Siracusa 28, Di Sciullo 16, Ciandrini 8, Bernardini 6, Perazzini 4, Siboni 3, Ghinelli, Lamonaca, Bacchini, Adanti ne, Simoncelli ne, Sacco ne. All. Cottgnoli.
BASKET CLUB RUSSI – EAGLES 83 – 56
(20-22; 45-35; 55-46)
Russi: Barlotti 5, Mazzotti 15, Basaglia 2, Rosetti 13, Denti 9, Zama Lor. 12, Omorodion 2, Pirini 7, Porcellini 6, Morigi 6, Mularoni 6. All. Venturini.
Morciano: Serafini, Komolov 13, Cortini, Brilli 8, Casadei 9, Calegari 14, Sanviti, Palazzi 6, Leardini 2, Maioli 4. All. Villa.
CLASSIFICA
Cesenatico*, Bellaria* 26; Villa Verucchio, Tigers FO 24; Russi, Compagnia RA 20; Coriano, Aics FO* 16; BK 2000 San Marino 14; Cattolica 10; Morciano* 8; Sunrise RN 6; Stella RN 2.