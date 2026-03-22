Basket DR2, i Tigers crollano nel finale contro Coriano (57-45)

Villanova senza playmaker avanti per 35’. I biancoverdi restano secondi, ma Buena Onda allunga

Le Tigri senza playmaker conducono la danza fino a 5’ dalla fine, poi si alza il ruggito dei leoni di casa che si prendono il referto rosa con due triple del giovane Cervetti proprio nei minuti finali.



Villanova sale la collina di Coriano parecchio spuntata. Assenza contemporanea dei tre play Bronzetti, Campidelli e Federico Guiducci. Coach Ravello non può pescare neppure dalla U19 visto il forfait di De luca, dunque si affida ad Andrea Buo per portare palla.

I Tigers non tremano e si fanno trovare pronti alla palla a due. L’arbitro cancella inspiegabilmente la tripla di Mussoni ma non può fare nulla sulla cometa di Zagano che segna 4-12. Bedetti e Botteghi arginano gli ospiti e il primo quarto si chiude 12-12.



Si ricomincia con Di Giacomo in lunetta, Ceccarelli e Tomasi a fare la voce grosa e Villanova è di nuovo +6 (14-20) a 4”31 dalla sirena. La tripla di Buo e il contropiede del n. 7 portano gli ospiti alla doppia cifra di vantaggio (14-26). Bedetti segna altri 5 punti, ma T. Guiducci non sbaglia il reverse e il libero aggiuntivo. Si va negli spogliatoi sul 26-34.

Le squadre iniziano a mettere in campo la zona. Ne approfitta subito Tomasi dall’arco (30-37), risponde Ottaviani con la stessa moneta. Zagano e Mussoni mantengono a +7 i Tigers (34-41), il tecnico a Zagano consente ai padroni di casa di ridurre le distanze, ma Buo si invola per il 37-43. L’1/2 a cronometro fermo di Rossi chiude il terzo tempo: 39-43.

Cervetti entra e segna dall’arco, Di Giacomo fa ½ dalla lunetta, Botteghi invece è preciso: parità 44-44. T. Guiducci riporta avanti i suoi (44-45) ma sarà l’ultimo canestro ospite. Il canestro si restringe per i Tigers che segnano solo 2 punti nel quarto, la tripla di Cervetti spegne le residue speranze ospiti. Coriano vince una partita importante e sale al settimo posto, i Tigers restano secondi ma a 4 punti da Buena Onda, e sempre in compagnia di Tigers Forlì (che ha una partita in più).



Tabellino

Lions Coriano - Villanova Tigers 57-45

Villanova Tigers: Buo 14, Mussoni 7, Tomasi 3, Di Giacomo 4, Ceccarelli 7, T. Guiducci 4, Zagano 2, Fabbri, Cameli, Rossi.. All: Ravello

Lions Coriano: Chistè 7, Rossi 5, Salvadori 4, Botteghi 13, Bedetti 5, Ottaviani 8, Jovanovic 1, Cervetti 11, Vettori 2, Liberati, , All. Middleton.

PARZIALI: 12-12; 26-34; 39-43

