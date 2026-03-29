Basket DR2, i Tigers dominano il derby con Cattolica (57-45)

Gara intensa e accorta, dominata a rimbalzo e con buone percentuali al tiro. I Tigers sono secondi solitari a -4 da Buena Onda

Missione compiuta. Con una gara intensa e accorta, dominata a rimbalzo e con buone percentuali al tiro, i Tigers stendono un volenteroso Sporting Club Cattolica, proseguono la corsa ai piani altissimi della classifica e si godono una dolce Pasqua.

Villanova recupera due play (Campidelli e Federico Guiducci) e la squadra ne guadagna in ritmo e qualità nelle scelte. Il 10-0 iniziale ne è una prova, con due triple di Tomasi e Mussoni. I padroni di casa sono infallibili dalla lunetta e tramutano 8 tentativi in altrettanti punti. Con la cometa di Tommaso Guiducci si chiude il primo quarto: 25-17.

Cattolica si tiene a galla con le triple e la garra di Siracusa (12 punti nei primi 20’), unite all’esperienza di Di Sciullo e alla voglia di Ciandrini. La panchina Tigers, però, offre ampie garanzie: Federico Guiducci imposta e va anche ad appoggiare al ferro, mentre Ceccarelli è padrone dell’area. Il quarto finisce pari (14-14) e la gara resta aperta all’intervallo lungo: 39-31.

I Tigers alzano ulteriormente l’intensità difensiva e, tra palle recuperate e rimbalzi, costruiscono contropiedi ed extrapossessi. Segnano tutti, in un attacco fluido in cui i villanoviani cercano sempre la soluzione migliore. Cattolica perde contatto e segna appena 5 punti: 59-36.

La gara è indirizzata, ma i padroni di casa non mollano. Coach Ravello ruota undici uomini senza perdere intensità e voglia di lottare. Di Giacomo, Rossi e Zagano vanno a referto; Campidelli, con una rubata, la chiude tra gli applausi del pubblico: 73-39.

Con questa vittoria e la contemporanea sconfitta dei Tigers Forlì a San Marino, i Tigers sono secondi solitari a quattro lunghezze da Buena Onda.

“Siamo stati bravi a indirizzare la partita fin dall'inizio e a chiuderla già nel terzo periodo, controllando ogni tentativo di Cattolica”, commenta la guardia Andrea Buo.

Il numero 7 biancoverde guarda anche alla classifica e al calendario: “Le ultime tre partite saranno le più difficili della stagione: affronteremo tre squadre forti (Compagnia dell’Albero, Buena Onda e Bellaria), tutte intenzionate ad arrivare il più in alto possibile per avere i migliori accoppiamenti playoff. Dovremo provare a concludere al meglio la regular season per poi farci trovare pronti ai playoff”.

Tabellino

Villanova Tigers - Sporting Club Cattolica 57-45

Villanova Tigers: Buo 13, Mussoni 11, Tomasi 4, Campidelli 6, Di Giacomo 4, Ceccarelli 16, T. Guiducci 7, Zagano 4, F. Guiducci 4, Fabbri, Rossi 4. All: Ravello

Sporting Club Cattolica: Del Prete, Di Sciullo 8, Siracusa 15, Ciandrini 5, Bernardini 4, Ghinelli 5, Bacchini 2, Spadoni, Siboni, Perazzini, Lamonaca, Carnevali. All. Cotignoli

PARZIALI: 25-17; 39-31; 59-36