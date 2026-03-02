Basket DR2, il derby è dei Tigers (78-60)

Battuto il Sunrise. Biancoverdi a -2 dalla vetta occupata da Buena Onda e Bellaria. Venerdì big match a Russi

Migliori percentuali dalla lunetta, mira dall’arco e la giusta attenzione: i Tigers portano a casa il derby con Sunrise. I due punti permettono ai biancoverdi villanoviani di restare in scia della coppia di battistrada Buena Onda e Bellaria, distante appena due punti.



Come previsto, il classico testa-coda si è rivelato una gara ricca di insidie, con i riminesi a caccia di preziosi punti salvezza: capitan Sansone e i suoi hanno riversato sul parquet ogni stilla di energia e i Tigers hanno dovuto sudare sette camicie per venire a capo del derby.

Un’assenza per parte: ai padroni di casa manca il centro titolare Ceccarelli, gli ospiti devono fare a meno di Lonfernini, miglior marcatore della squadra (10,3 di media).



Pronti via, le triple di Di Giacomo e Campidelli e le incursioni di Mussoni issano i Tigers sul 13-5. Il time-out di coach Gentili non sortisce gli effetti sperati e la “cometa” di Mussoni chiude il primo quarto sul 18-7.

Karpuzi suona la carica per Sunrise (5 punti in fila), ma Bronzetti e Zagano rispondono presente e il solito Mussoni (20 punti alla fine) lancia un altro missile che ricaccia indietro gli ospiti (27-15). Quattro punti di Zagano e il canestro sulla sirena di Campidelli mandano le squadre negli spogliatoi sul 33-23.



Il terzo periodo si apre con due triple di T. Guiducci (41-27), ma Giuliani non ha alcuna intenzione di arrendersi e inizia a segnare a ripetizione. Bronzetti ruba palla e serve un assist al bacio per Tomasi che “scarta la caramella” (47-37); Giuliani segna anche dalla lunetta, ma le aspirazioni di rimonta di Sunrise vengono mortificate dalla tripla di Di Giacomo. Il tabellone recita 60-40.



Sunrise si butta anima e corpo sul parquet e infila un break di 7-0, fermato dai liberi di Tomasi. Due triple del play ospite Magnani a 2’17” avvicinano Sunrise (69-59), ma ancora Mussoni dall’arco stoppa le velleità ospiti. Bronzetti dalla linea della carità, Cameli e Rossi firmano il 78-60 finale tra gli applausi della Tigers Arena, ancora una volta sold out.



Il referto rosa fa salire i Tigers a 26 punti, a due lunghezze dalla coppia di testa Buena Onda (24) e Bellaria e a pari merito con Tigers Forlì (che ha una gara in più).



Venerdì prossimo super sfida a Russi con i padroni di casa, distanti appena due lunghezze dai villanoviani.