Basket DR2, Tigers: a Russi missione compiuta

Difesa granitica e attacco corale: Villanova passa 74-50 ed è a due lunghezze dalla capolista Buena Onda

L’inseguimento alla capolista Buena Onda prosegue. E i Tigers lo fanno a passo spedito, inserendo le marce alte nella sempre insidiosa trasferta di Russi. Con determinazione, la solita grande difesa e un attacco più corale che mai (tutti gli undici giocatori a referto), i villanoviani superano l’ostacolo al termine di un bel match, vibrante.

Sono proprio gli ospiti a segnare i primi 4 punti con Tomasi, ai quali rispondono Rosetti e Mazzotti. Sulle ali delle triple di Rosetti e Mularoni, Russi vola sul 14-6. Tommaso Guiducci risponde dall’arco e il pick’n’roll Federico Guiducci–Zagano fissa il punteggio del primo quarto sul 17-15.

Ancora Zagano domina il pitturato, mentre la tripla di Mazzotti regala l’ultimo vantaggio ai padroni di casa (23-21), poi l’inerzia passa nelle mani dei Tigers. Seppur in precarie condizioni, Mussoni è scatenato e guida i suoi sulla corsia di sorpasso, imitato da Campidelli e Di Giacomo. La tripla di capitan Pirini e il 2/2 dell’highlander Porcellini riportano a contatto i russiani, ma Ceccarelli dalla media rimette un possesso pieno tra le due squadre prima dell’intervallo.

Nel terzo quarto l’attacco Tigers si fa sempre più fluido, mentre la difesa diventa un muro quasi invalicabile: i padroni di casa segnano appena 6 punti in 10’. Al break ospite partecipano tutti, dai play Bronzetti e F. Guiducci a Zagano, Ceccarelli, Tomasi e capitan Guiducci. Il 36-47 è servito.

I Tigers non si voltano più indietro. Mussoni è protagonista di un floater pregevole, poi conclude l’alley-oop alzato da Tomasi. Di Giacomo martella con costanza da ogni posizione, Rossi entra e realizza un gioco da tre punti, Cameli si iscrive a referto, mentre i fratelli Guiducci fissano il punteggio finale: 50-74.

Con questa vittoria i villanoviani si issano al secondo posto (in compagnia di Tigers Forlì, che ha però una gara in più), a sole due lunghezze da Buena Onda, caduta a Morciano.



Tabellino



Russi Basket Club - Villanova Tigers 50-74



Russi: Rosetti 11, Mazzotti 8, Barlotti 7, Denti 2, Mularoni 5, Morigi 6, Bamba 2, Pirini 3, Porcellini 2, Patuelli, Venturini. All: Venturini

Villanova Tigers: Bronzetti 2, Ceccarelli 6, Campidelli 7, Tomasi 10, Guiducci T. 9, Zagano 11, Guiducci F. 2, Di Giacomo 8, Mussoni 14, Rossi 3, Cameli 2. All: Ravello

