Basket DR2, Tigers in cerca di riscatto contro il Cattolica

Ultimo appuntamento, in casa, prima della sosta pasquale per i Villanova Basket Tigers

Venerdì sera i biancoverdi di coach Giacomo Ravello ospiteranno alla Tigers Arena i rossi dello Sporting Club Cattolica.

La classifica sorride ai villanoviani, secondi a quota 30 punti contro i 10 degli ospiti, in lotta per mantenere la categoria. Ma i Tigers arrivano dalla dolorosa sconfitta di Coriano.

Una gara, dunque – Villanova Tigers vs Sporting Club Cattolica – che racchiude in sé tanti motivi di interesse.



Palla a due venerdì 27 marzo alle ore 21.15.

Arbitri dell’incontro Marco Giannini (San Marino) e Giulio Barbieri (San Marino), segnapunti Francesco Gabrielli (Rimini).



Cattolica occupa attualmente l’undicesimo posto con 5 vittorie e 15 sconfitte, con una media di 53.2 punti segnati e 64 subiti. Tra i protagonisti spicca l’ala piccola Tiziano Siracusa, miglior realizzatore con 189 punti totali, alla media di 15.8 a gara, affiancato dall’ala Luca Adanti (100 punti).

Sotto canestro fisicità con Ivan Bernardini, mentre nel reparto esterni Claudio Di Sciullo garantisce esperienza. Da segnalare anche la guardia Riccardo Ciandrini (62 punti) ed Edoardo Ghinelli. In panchina siede coach Francesco Cotignoli.



Villanova si presenta all’appuntamento forte della seconda posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Buena Onda e a braccetto con Tigers Forlì. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,6 di media), seguito da Luca Tomasi (11,0) e Mattia Mussoni (9,6).

Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53.3 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 64,0 realizzati.



All’andata finì 49-65 per i Tigers, ma la gara di ritorno si preannuncia decisamente più combattuta.



“Arriviamo alla sfida con Cattolica reduci dal ko maturato sul campo di Coriano – racconta la guardia Mattia Mussoni, classe 2002 –. Ci siamo preparati bene per cercare di dare il massimo e portare a casa il referto rosa. Dovremo sicuramente mettere sul parquet più grinta e garra di quella che ci è mancata negli ultimi 10’ di Coriano”.

Mussoni è chiaro: “Recuperiamo i nostri play Campidelli e Federico Guiducci, che ci sono mancati nell’ultima trasferta: la loro assenza ha indubbiamente inciso nell’arco dei 40 minuti”.

L’ultima parola la guardia biancoverde la riserva ai tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico che alla Tigers Arena sarà sicuramente numeroso e calorosissimo come sempre”.