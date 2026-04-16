Basket DR2, Tigers: sfida alla capolista Cesenatico

Buena Onda schiacciasassi, Villanova ci prova senza pressioni: difesa e fisicità le chiavi della partita

TIGERS, SFIDA ALLA CAPOLISTA:A CESENATICO È GIÀ CLIMA PLAYOFFBuena Onda schiacciasassi,Villanova ci prova senza pressioni:difesa e fisicità le chiavi della sfida



Scontro d’altissima quota: la prima della classe contro la seconda. La corazzata Buena Onda Basket Club contro la cooperativa Villanova Tigers. La penultima tappa della regular season in DR2 (gir. F) mette in scena uno scontro di grande suggestione. Appuntamento per venerdì 17 aprile, alle 21.30, al PalaCesenatico. Arbitri dell’incontro: Leonardo Mazza e Leonardo Neri di Cesena, segnapunti Erica Bertoni (Forlimpopoli).



La squadra di Cesenatico è prima dall’inizio del torneo, con un ruolino di marcia impressionante: 19 vittorie e appena tre sconfitte, di cui maturate contro Morciano e una proprio all’andata contro i villanoviani (65-56).



Buena Onda vanta di gran lunga il miglior attacco del girone con 71.2 punti segnati a gara, a fronte di 57.9 subiti. In casa poi è uno schiacciasassi, appena una sconfitta e 793 punti messi a segno (72.1).

Coach Mauro Focarelli dispone di un roster invidiabile, perfetto mix di gioventù ed esperienza, con giocatori che hanno calcato ben altre categorie. Tra questi spiccano l’ala forte Fabio Delvecchio (298 punti) e Simone Fabiani (232). L’ala piccola Alessandro Gori è ben conosciuta a queste latitudini, così come Tommaso Monticelli, visto all’opera in serie C con San Marino. Senza dimenticare la guardia 2enne Luca Sovera (198 punti) e il play Emanuele Buda, classe 2006.



Villanova si presenta all’appuntamento in seconda posizione, a quattro lunghezze dalla capolista Buena Onda. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,6 di media), seguito da Luca Tomasi (10,2) e Mattia Mussoni (9,3). Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 52.5 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 63.9 realizzati.



“Ci aspetta una partita intensa e, per ritmo e qualità, molto simile a quelle che si giocano nei playoff. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Chiudiamo la stagione regolare affrontando Compagnia dell’Albero, Buena Onda e Bellaria, sulla carta le squadre più forti del girone: è sicuramente il calendario più impegnativo, ma anche il miglior modo per arrivare pronti alla post-season.

La matematica regala ancora la possibilità di arrivare primi o di entrare tra le prime due, ma è complicatissimo: dovremmo vincerle entrambe e Buena Onda perderle tutte. Al di là dei calcoli, quel che mi interessa è la crescita della squadra”.

Che Buena Onda si aspetta lo skipper biancoverde?

“Una squadra molto fisica. Cercheranno di sfruttare centimetri e peso vicino a canestro, quindi sarà fondamentale la nostra difesa, specie nella metà campo difensiva, e la capacità di reggere l’impatto.

All’andata siamo riusciti a vincere, ripetersi sarà difficilissimo. Affrontiamo la partita senza pressioni particolari, con l’obiettivo di giocarcela fino in fondo e continuare il nostro percorso. Queste sfide ci servono soprattutto per capire a che punto siamo e per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili.”