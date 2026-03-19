Basket DR2, Tigers: sfida calda a Coriano

Lions rilanciati dalla vittoria a Cattolica, Villanova difende il secondo posto. Si gioca venerdì

Trasferta impegnativa per i Villanova Basket Tigers, che venerdì sera saliranno sulla prima collina tra Rimini e Riccione per affrontare i Lions Academy Coriano. Ad attenderli, i rossi di Coriano, squadra solida e in piena corsa per un posto nei playoff.

La classifica sorride ai villanoviani, secondi a quota 30 punti contro i 20 dei padroni di casa, ma Coriano arriva dalla importante vittoria di Cattolica e vuole continuare a correre verso la post-season.

Una gara, dunque – Lions Academy Coriano vs Villanova Tigers – che racchiude in sé tanti motivi di interesse.

Palla a due venerdì 20 marzo alle ore 21.00. Arbitri dell’incontro Antonio Macellaro (Rimini) e OlaiYa Kelvin Oluwada Milare Obuneme (Cesena), segnapunti Alice Valente (Rimini).

I Lions occupano attualmente il nono posto con 10 vittorie e 9 sconfitte, con una media di 59,9 punti segnati e 60,3 subiti. Tra i protagonisti spicca Mattia Vettori, miglior realizzatore con 215 punti totali (11,9 di media), affiancato dall’ala Ottaviani (184 punti).

Sotto canestro esperienza e fisicità con Federico Botteghi, mentre nel reparto esterni Luca Bedetti garantisce qualità e leadership. Da segnalare anche l’ex di turno Federico Ambrassa, protagonista in passato con la maglia Tigers della promozione in serie D.

In panchina siede un nome di grande prestigio come Larry Middleton, coadiuvato da Fabio Bacchini.

Villanova si presenta all’appuntamento forte della seconda posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Buena Onda. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,8 di media), seguito da Mattia Mussoni (9,9) e Luca Tomasi (11,2).

Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53,1 punti concessi a partita, uno dei migliori dati del girone, a fronte di 64,9 realizzati.

All’andata finì 55-41 per i Tigers, ma la gara di ritorno si preannuncia decisamente più combattuta.

“Coriano è un’avversaria ostica, reduce da una vittoria importante e con grande esperienza nella categoria. - le parole di coach Giacomo Ravello - È una squadra fisica, con centimetri e qualità: dovremo affrontarla con il massimo rispetto e attenzione. Noi dobbiamo restare fedeli alla nostra identità: difesa, intensità e ritmo. Vogliamo dare continuità alla prestazione offerta nell’ultima uscita e continuare il nostro percorso di crescita. Siamo nella fase decisiva della stagione: serve compattezza, lucidità e la capacità di evitare passi falsi. Avremo bisogno di tutto il calore dei nostri tifosi che - sono certo - saranno ancora una volta numerosi al nostro seguito, vero valore aggiunto”.

