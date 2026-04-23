Basket DR2, Villanova Tigers-Bellaria: sfida per il secondo posto

L’ultimo turno di regular season (DR2, gir. F) regala un bellissimo derby. Festa sugli spalti e tifosi protagonisti

Venerdì 24 aprile alla Tigers Arena di Villa Verucchio (palla a due ore 21.15) saranno di fronte i padroni di casa di Villanova Tigers contro i “cugini” del Bellaria Basket.

Entrambe le formazioni sono già classificate per i playoff: resta da decidere la posizione. La squadra del presidente Paolo Borghesi è seconda a 36 punti, due in più rispetto ai biancoverdi villanoviani, e con il vantaggio – non indifferente – dello scontro diretto a favore (57-40 all’andata).

Arbitri dell’incontro: Vittorio Lanzetti di Rimini e Cristiano Buonocore di San Marino, segnapunti Gabriele Serpieri (Rimini).

La squadra allenata da coach Simone Porcarelli è formazione pensata per il salto di categoria. Il ruolino di marcia ha rispettato le attese con 18 vittorie e appena 5 sconfitte. La formazione biancoblù è equilibrata: segna 65 punti di media, e ne subisce 55.3. Numeri identici quelli prodotti in trasferta: 64.2 i punti realizzati, 59.1 quelli incassati.

Coach Porcarelli dispone di un roster invidiabile, perfetto mix di gioventù ed esperienza, con giocatori che hanno calcato ben altre categorie. Tra questi spiccano la guardia ex serie A Andrea Raschi che, a dispetto delle 47 primavere, mette a segno ancora 13.6 punti ad allacciata di scarpe. L’ala forte Matteo Del Turco con i suoi 337 punti è il miglior marcatore del girone. L’ala Alessandro Donati garantisce centimetri e peso, Luca Raffelli e Andrea Naccari esperienza e qualità, come pure i più giovani Davide Paoletti, Tommasi Bussi (5.8 di media), Giovanni Rossi e Jacopo Santoro.

Villanova si presenta all’appuntamento in terza posizione, dopo il ko con la capolista Buena Onda. Il miglior realizzatore è Miro Ceccarelli (10,6 di media), seguito da Luca Tomasi (9,9) e Mattia Mussoni (8,9). Il marchio di fabbrica resta la difesa: appena 53.5 punti concessi a partita, la migliore del girone, a fronte di 63.5 realizzati.

“Ci aspetta una partita intensa e, per ritmo e qualità, molto simile a quelle che si giocano nei playoff. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Bellaria è tra le squadre più forti del girone, e lo ha dimostrato, e nella gara d’andata ci ha nettamente battuti”.

Che partita si aspetta lo skipper biancoverde? “Sarà fondamentale la nostra difesa, specie nella metà campo difensiva, e la capacità di reggere l’impatto. Affrontiamo la partita senza pressioni particolari, ci serve per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni”.

L’ultima parola la riserva ai tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico che alla Tigers Arena sarà sicuramente numeroso e calorosissimo come sempre”.

Il derby sarà una festa. Villanova organizza l’iniziativa “Il tuo poster per i Tigers”, disegni, locandine e manifesti per la squadra e i giocatori. I migliori tre saranno premiati e visualizzati sui social. Per tutti i presenti, ciambella sugli spalti offerta da “Il pane del contadino” di Corpolò.