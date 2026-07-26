Basket, Eurioei U18 Div.C.: San Marino è ottave

Resa a Gibilterra nell'ultima partita (52-57): la finale per il 7° e 8° posto agli Europei di categoria di Scutari

Niente da fare per la Nazionale sammarinese Under 18 nella finale per il 7° e 8° posto agli Europei di categoria di Scutari, in Albania. I biancazzurri sono sconfitti 52-57 da Gibilterra in una partita sempre passata a inseguire, con le ultime opportunità per l’aggancio che si manifestano a 40” dal gong ma purtroppo non vengono sfruttate.

LA CRONACA. Cenni segna il canestro del 2-0, ma è Gibilterra a scattare meglio dai blocchi e a cercare una prima mini-fuga sul 3-12. Gli attacchi faticano a mettere punti a referto, i biancazzurri tengono e vanno al 10’ sul 12-18. Nel secondo Gibilterra scatta sulla doppia cifra di vantaggio grazie a Lines (12-22), ma San Marino c’è, vuole giocarsela in maniera equilibrata e mette il naso avanti sul 25-24 con la tripla di Nanni. È battaglia e il 25-28 dell’intervallo lascia tutto in sospeso.

Di ritorno dagli spogliatoi, Gibilterra resta avanti con costanza con un margine tra i due e i tre possessi, col punteggio che al 30’ (37-42) non è affatto definitivo. A 6’48” dalla fine Federico San Martini firma il -2, ma gli avversari riscattano in avanti ed entrano negli ultimi tre minuti sul +9 (43-52). Due triple di Cervetti, la seconda da otto metri, riaccendono la speranza (49-52 a -1’25”), con San Marino che a 40” dalla fine ha anche il tiro del pari. La palla però non entra e Gibilterra la chiude ai liberi.

IL TABELLINO

SAN MARINO – GIBILTERRA 52-57

SAN MARINO: F. San Martini 20 (6/12, 2/8), Cenni 5 (2/10, 0/2), M. San Martini (0/3, 0/1), Tura 5 (1/7, 1/3), Falcioni (0/1 da tre), Bacciocchi (0/4 da tre), Raschi 4 (2/2), Cervetti 12 (4/12 da tre), Cecchetti (0/5, 0/2), Nanni 6 (0/4, 2/7), Valentini ne, Bollini ne. All.: Del Bianco.

GIBILTERRA: Felice 18 (5/9, 1/7), Davis 2 (1/2, 0/1), O’ Connor 2 (0/3), Navarro 11 (1/4, 2/8), Sandhu, Augrell 4 (2/3, 0/3), Sylvester 16 (5/11), Lima (0/1), Appleton (0/1), Andrews 2 (1/2), Garcia, Lines 2 (1/2). All.: Afrah.

Parziali: 12-18, 25-28, 37-42

NOTE: tiri liberi San Marino 3/11, Gibilterra 16/29. Rimbalzi San Marino 53 (F. San Martini 10), Gibilterra 56 (Felice 13). Assist San Marino 16 (Cervetti 4), Gibilterra 17 (O’ Connor e Sandu 4).