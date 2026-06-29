Basket, Europei Piccoli Stati: bronzo per Gibilterra

Nella finale per il terzo posto San Marino cede per 72-67. Ugolini top scorer del match (25 punti)

Il terzo posto è di Gibilterra, che al termine di una partita equilibrata e combattuta batte la Nazionale sammarinese di cinque lunghezze. San Marino lotta, ci prova, mette il naso avanti ma negli ultimi minuti non riesce nell’ultimo recupero, con i padroni di casa a festeggiare il bronzo (67-72).

LA CRONACA. La tripla di Riccardi apre la partita, con Gibilterra che però reagisce subito e fa gara di testa sul 5-9 di Garcia Tejon. I biancazzurri impattano a quota dieci con Merlini, mettono il naso avanti con la tripla di Moretti (13-12) e sono protagonisti di un ottimo primo quarto. Dal 15 pari, il break di 6-0 lancia i locali su un vantaggio di due possessi al 10’, ma la gara è ancora lunga.

Nel secondo periodo Gibilterra prova a scappar via con Yome sul 17-29, ma i nostri restano comunque agganciati alla partita senza affondare. Il lay-up di Biordi vale il 31-36, quello di Ugolini il 36-38 che rimette tutto in gioco all’intervallo.

Di ritorno dagli spogliatoi la Nazionale sammarinese gioca con buon ritmo e con due canestri di Ugolini sorpassa (45-43 al 23’). È un batti e ribatti continuo, con la gara che rimane costantemente a un solo possesso di margine per l’una o per l’altra squadra. Almeno fino a un altro break di Gibilterra in chiusura di quarto, questa volta un 7-0 per il 48-54.

La tripla di Tura al 33’ accorcia a un possesso (55-58) ed è chiaramente tutto in ballo, ma purtroppo San Marino non riesce mai ad agganciare gli avversari, pur provandoci ripetutamente. Allora Gibilterra allunga e riesce a entrare nell’ultimo minuto di partita con un margine di +7, dote sufficiente per volare verso il bronzo.

IL TABELLINO

SAN MARINO – GIBILTERRA 67-72

SAN MARINO: Moretti 5 (0/2, 1/7), Macina 9 (3/7 da tre), Riccardi 3 (0/4, 1/1), Ugolini 25 (4/7, 2/7), Merlini 4 (2/2), Biordi 7 (3/4, 0/1), Cadiman 5 (3/4, 0/2), Tura 9 (3/4, 1/2), San Martini, Mularoni ne, Borello ne, Falcioni ne. All.: Rossini.

GIBILTERRA: Garcia Tejon 15 (7/13), Culross 5 (1/5), McGrail 12 (2/4, 1/4), Yome 12 (4/4, 0/3), Rodriguez 8 (2/4, 1/3), A. Yeats (0/3 da tre), El Yettefti 12 (6/12), Dalmedo 8 (1/2, 2/3), Gomez (0/1), J. Felice ne, Vinales ne, I. Yeats ne. All.: S. Felice.

Parziali: 15-21, 36-40, 48-54.

NOTE: tiri liberi San Marino 15/21, Gibilterra 14/20. Rimbalzi San Marino 34 (Cadiman 10), Gibilterra 34 (Garcia Tejon 9). Assist San Marino 14 (Macina e Ugolini 4), Gibilterra 15 (Yome 6).