Basket, Europei U16 Division C: San Marino ancora ko

Il Kosovo si impone per 133-53 al termine di un match senza storia, in cui la componente fisico-atletica ha spostato l’ago della bilancia in maniera pesante

Niente da fare per la Nazionale sammarinese Under 16 contro il Kosovo agli Europei Division C in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Gli avversari s’impongono 133-53 al termine di un match senza storia, in cui la componente fisico-atletica ha spostato l’ago della bilancia in maniera pesante. Il Kosovo, avversario di altissimo livello, ha vinto nettamente la battaglia a rimbalzo e ha progressivamente allargato il margine fino al suono della sirena finale.

L’Europeo continua con la partita di giovedì, quando alle 14.30 i biancazzurri affronteranno la Moldova.

IL TABELLINO

KOSOVO – SAN MARINO 133-53

KOSOVO: Selmani 10 (2/3, 1/4), Istrefi 18 (7/13, 1/6), Dervishi 7 (3/8, 0/1), Taraku 12 (5/7, 0/2), Bilalli 10 (5/9, 0/1), Beka 8 (3/7), Kacka ne, Sejdijaj 19 (5/7, 2/5), Kasapolli 13 (3/4, 1/2), Dumbo 17 (8/9, 0/3), Nahi 9 (3/6), Vokshi 10 (5/7). All.: Selimi.

SAN MARINO: Barbieri 3 (1/8, 0/7), Giovannini 12 (1/10, 2/5), Costa (0/1, 0/3), Casadei 13 (4/12, 0/1), P. Galletti 9 (2/3, 1/1), Suarez Ramirez 8 (2/2, 1/3), T. Galletti 2 (1/4, 0/1), Casali 2 (0/1, 0/1), Santi 2 (1/3), Bouirik (0/1 da tre), Cortesi 2 (0/4), Della Balda ne. All.: Rossini.

Parziali: 33-12, 56-28, 90-41.

NOTE: tiri liberi Kosovo 20/37, San Marino 17/27. Rimbalzi Kosovo 92 (Bilalli 14), San Marino 23 (P. Galletti 4). Assist Kosovo 34 (Dumbo 9), San