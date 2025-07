Basket: Europei U18 Div. C: San Marino al settimo posto

Battuto Monaco 79-59: 29 punti per Gasperoni (29 punti). La manifestazione si conclude con un buon bilancio di tre partite vinte e tre perse

Eccellente partita per la Nazionale sammarinese under 18, che agli Europei Division C di categoria batte 79-59 Monaco e conquista il 7° posto nella manifestazione. Nel tabellino vanno segnalati i 29 punti di Gasperoni e la quasi tripla doppia di Federico San Martini, che ha chiuso a 16 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Ottima gara da parte di un gruppo che finisce l’Europeo con un buon bilancio di tre partite vinte e tre perse.

L’oro va a Cipro, che ha battuto in finale il Lussemburgo 70-60. Bronzo per l’Armenia, 81-77 su Andorra. Quinta l’Albania, 88-66 sulla Moldova. Nona Malta, 78-45 su Gibilterra.

Segnaliamo con molto piacere il primo posto di Thomas Gasperoni nella classifica marcatori (23.5 di media) e quello di Federico San Martini in quella degli assist (4.7 di media). Bravissimi!

LA CRONACA. Con Monaco, i biancazzurri fanno addirittura meglio rispetto all’ottima partita del girone eliminatorio, quando batterono lo stesso avversario al fotofinish per 69-66.

Nel primo periodo le due squadre si sorpassano spesso e il gioco è piacevole. Non c’è padrone, ma i biancazzurri sono comunque bravi a fare gara di testa nel finale e a chiudere sul 22-19 del 10’ con la tripla di Mattia Nanni. Trucchi Ranguin segna il canestro del 24-25, l’ultimo vantaggio monegasco della partita, poi ecco lo strappo sammarinese. La tripla di Manuel San Martini vale il 40-30, il gioco da tre punti del fratello Federico firma il 43-30. Monaco segna da tre, ma Nanni chiude ancora una volta il quarto con una tripla per il 46-33.

Di ritorno dagli spogliatoi gli avversari tornano sotto e con uno scatenato Gremaux arrivano anche a -6 (49-43). San Marino però usa la testa, fa le cose giuste e riallunga dopo qualche minuto, finendo il quarto sul 58-46. A chiudere la partita, qualche istante più tardi, ci pensa un fantastico Thomas Gasperoni, autore di tre triple consecutive. In un amen la nostra nazionale sale sul 67-46. Mancano più di 8’, ma non cambia nulla. Gran bella vittoria per la squadra di coach Rossini.

SAN MARINO – MONACO 79-59

SAN MARINO: Falcioni 8 (4/6), Pagliarani 6 (3/8, 0/1), Valmaggi 8 (4/4, 0/2), M. San Martini 3 (1/2 da tre), Gasperoni 29 (7/10, 4/7), Sartini (0/2 da tre), F. San Martini 16 (2/4, 3/8), Cenni (0/1), Giovannini 2 (1/1, 0/1), Cecchetti, Valentini, Nanni 7 (0/2, 2/5). All.: Rossini.

MONACO: Andriamiary 12 (3/7, 2/6), Chattahy 4 (1/3, 0/8), De Sevelinges, Gremeaux 14 (4/9, 1/7), Majone 9 (4/7), Nulli, Bada, Rossi 13 (5/7), Bojnourdi 3 (1/5 da tre), Daleux, Trucchi Ranguin 4 (2/5), Bailly. All.: Counali.

Parziali: 22-19, 46-33, 58-46.

Tiri liberi: San Marino 7/12, Monaco 9/23

Rimbalzi: San Marino 39 (F. San Martini 10), Monaco 43 (Majone 14)

Assist: San Marino 16 (F. San Martini 8), Monaco 12 (Andriamiary 6).