Basket, Europei U18 Div. C: San Marino ko all'eordio

Netta sconfitta contro l'Albania per 111-67. Tra i biancazzurri da segnalare la prova di Federico San Martini, autore di 22 punti

Comincia con un ko, l’Europeo Under 18 Division C della nazionale sammarinese. I ragazzi di coach Del Bianco devono lasciare spazio all’Albania, che nel corso del match allarga il divario fino a raggiungere il 67-111 conclusivo. Tra i biancazzurri da segnalare la prova di Federico San Martini, autore di 22 punti (8/11 da due, 2/5 da tre) con 4 rimbalzi e 5 assist.

San Marino, per le restanti due partite del girone B, affronterà domani la Moldova (ore 15.30) e giovedì 23 Malta (ore 13).

LA CRONACA. Quattro punti di Tura valgono il vantaggio sul 4-3, con la gara che resta in equilibrio fino al pareggio di Cervetti a quota 9. La seconda metà del quarto, però, è totalmente favorevole ai padroni di casa dell’Albania, che piazzano un break di 12-0 e vanno poi al primo mini-riposo sul 12-24. Nel secondo quarto i locali arrivano sul +20 al 13’ con Nilo e continuano a spingere fino a raggiungere il 27-57 dell’intervallo con l’ultimo canestro di Qyrfycja.

Di ritorno dagli spogliatoi i biancazzurri provano a ridurre il margine e per cinque minuti ci riescono (43-71 al 25’ con la tripla di Falcioni), ma la chiusura di quarto è ancora una volta favorevole all’Albania (48-85 al 30’). Negli ultimi dieci minuti di partita la forbice si allarga fino al 67-111 finale.

IL TABELLINO

SAN MARINO – ALBANIA 67-111

SAN MARINO: F. San Martini 22 (8/11, 2/5), Bacciocchi 9 (2/5, 1/4), Cervetti 5 (1/2, 1/8), Tura 7 (3/8, 0/7), Falcioni 7 (2/3, 1/3), Bollini (0/2 da tre), Raschi (0/2), M. San Martini 4 (2/3), Cenni 8 (3/5), Cecchetti (0/2, 0/2), Valentini (0/1 da tre), Nanni 5 (2/2). All.: Del Bianco.

ALBANIA: Kotori 15 (5/9, 1/4), Paloka 29 (10/12, 3/5), Haderi 5 (1/2, 1/4), Bilali 9 (3/4, 0/3), Qyrfycja 13 (4/6, 0/1), Rustemaj 5 (1/2, 1/3), Olldashi (0/1 da tre), Kodra (0/3), Korbi 5 (2/2), Preka 5 (1/1, 1/3), Nilo 14 (4/7, 2/5), Gorodezki 11 (4/6, 1/2). All.: Dervishaj.

Parziali: 12-24, 27-57, 48-85.

NOTE: tiri liberi San Marino 6/19, Albania 11/25. Rimbalzi San Marino 40 (Tura e Cecchetti 5), Albania 60 (Kotori 9). Assist San Marino 14 (F. San Martini 5), Albania 25 (Rustemaj e Nilo 6).