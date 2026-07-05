Basket, Europei Under 16 Div. C: San Marino ko all'esordio

Con l’Albania termina 59-106, coi ragazzi di coach Rossini che resistono un quarto e poi devono lasciare spazio a un team di alto livello

Finisce con un ko, la prima partita della Nazionale sammarinese agli Europei Under 16 Division C cominciati oggi a Yerevan, in Armenia. Con l’Albania termina 59-106, coi ragazzi di coach Rossini che resistono un quarto e poi devono lasciare spazio a un team di alto livello che vola via nel resto della partita grazie a un pesante divario a rimbalzo.

San Marino, inserito nel gruppo A, giocherà lunedì col Kosovo (ore 17) e giovedì con la Moldova (ore 14.30). Da venerdì in avanti gli incroci con l’altro girone (Armenia, Malta, Monaco, Andorra e Gibilterra) per determinare la classifica finale.

LA CRONACA DELLA PARTITA. Nel primo periodo è l’Albania a scattare meglio dai blocchi (0-5), ma i biancazzurri reagiscono immediatamente, segnano il primo punto dell’Europeo con un libero di Casadei e poi sorpassano con cinque punti in fila di Giovannini (6-5). È batti e ribatti, con l’Albania a salire sul 6-11 e San Marino ad agganciare e sorpassare nuovamente sul 14-13. Partita entusiasmante in questa fase, chiusa a fine primo su un significativo 24-24 con Giovannini già a quota 16.

Nel secondo quarto la squadra avversaria prova il primo tentativo di fuga e sale un paio di volte a +10, con le triple di Barbieri a tenere lì vicino i nostri. La terza bomba in pochi minuti di Gregorio vale il 33-39 ed è tutto ancora in ballo, con l’Albania che però spinge sull’acceleratore e va negli spogliatoi sul +13 firmato Selenica (36-49).

E' dopo l’intervallo che la partita si spacca realmente in due. Il break di 7-0 albanese manda il match sul 36-56, un divario che è anche allungato in chiusura di quarto fino al 44-74 firmato Klosi. Di fatto finisce qua, col quarto periodo che serve solo per definire il punteggio finale, 59-106.

IL TABELLINO

SAN MARINO – ALBANIA 59-106

SAN MARINO: Barbieri 18 (3/5, 4/10), Giovannini 26 (8/16, 3/11), Costa 2 (1/2, 0/1), Casadei 5 (0/4, 0/2), P. Galletti 5 (1/2, 1/2), Suarez Ramirez (0/2 da tre), T. Galletti (0/1 da tre), Casali 3 (1/1 da tre), Santi, Bouirik (0/1, 0/1), Cortesi (0/2, 0/2), Della Balda ne. All.: Rossini.

ALBANIA: Como 15 (3/11, 2/6), Martiri (0/1), Beqarai 13 (2/10, 1/3), Klosi 10 (5/11), Bazhdari 20 (8/11), Sejati 6 (2/4, 0/2), Zaloshnja 4 (2/2, 0/2), Ibrahimi 4 (2/3), Thomai 8 (3/3, 0/1), Selenica 18 (8/12, 0/1), Shullani 6 (3/5), Vukzaj 2 (1/3, 0/1). All.: Serbo.

Parziali: 24-24, 36-49, 44-74.

NOTE: tiri liberi San Marino 6/11, Albania 19/34. Rimbalzi San Marino 33 (Barbieri, P. Galletti e Casadei 6), Albania 68 (Bazhdari 13). Assist San Marino 17 (Giovannini 6), Albania 28 (Zaloshnja 7).