Basket femminile giovanile, Happy Under 17 al primo hurrà

Battuto in trasferta il Pontevecchio. L'Under 19 non ha giocato

I risultati delle formaziioni giovanili dell'Happy Basket.

Campionato Under 19 regionale femminile

Emilia Romagna 2025-2026 – Girone B

Quarta giornata – girone di andata

Ren Auto Rimini Happy Basket - Faenza Basket Project NON DISPUTATA

Come in precedenza comunicato, Faenza Basket Project si è ritirata per disputare il campionato Next Gen. La Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo mercoledì 19 novembre alle ore 17:50 in trasferta contro Faenza Basket Project Blu, quinta giornata di campionato.

Campionato Under 17 femminile Gold

Emilia Romagna 2025-2026 – Girone B

Terza giornata – girone di andata

Polisportiva Pontevecchio – Ren Auto Rimini Happy Basket 42-60 (8-19, 21-27, 27-44)

Giocata in data 09/11

Arbitri: Joud Jbara (Bologna), Tommaso Luca Lippi (Monte San Pietro, BO).

REN AUTO: Intorcia (C) 4, Nuvoli 3, Belpani 1, Donati 2, Bakayoko 6, Renzi 17, Bonaga, Foschi, De Angelis, Bombardieri 23, Talacci 2, Antonini 2. All. Maghelli, Sansone.

Arriva il primo successo stagionale per le ragazze di Coach Andrea Maghelli che sul campo della Polisportiva Pontevecchio partono subito forte, difendendo fin dalla palla a due con grande aggressività. Le rosanero fanno e disfano, recuperando tanti palloni e sbagliando anche qualche tiro di troppo, sempre però controllando il vantaggio. Nel terzo periodo, le ospiti riescono a piazzare il break decisivo, trovando continuità in attacco contro le difese tattiche di Pontevecchio. Un'ottima prestazione della formazione Under 17, che alla sirena finale si gode i meritati due punti.

La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 18 novembre alle ore 17.40 presso la Palestra Carim contro A.I.C.S. Basket Forlì, quarta giornata di campionato.R