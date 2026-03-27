Basket femminile giovanile, Ren-Auto: U17 a valanga
Inizio molto convincente della squadra riminese nell'andata dei quarti di finale del trofeo Emilia Romagna: in trasferta successo sul Carlotta Zecchi Reno
Campionato Under 17 femminile Gold 2025-2026
Trofeo Emilia Romagna
Quarti di finale – gara di andata
Basket Carlotta Zecchi Reno BO-Ren Auto Happy Basket 38-92
CARLOTTA ZECCHI: Flamigni, Gardenghi 5, Viholet, Giogoli 4, Boorhim, Brandini (C) 14, Cristallo 3, Melloni 6, Vittuapi 6, Di Guida, Daini, Fin. All. Lopez.
REN AUTO: Intorcia (C) 5, Donati 6, Bakayoko 6, Renzi 31, Foschi 4, Marzougui, Cappelli, Bombardieri 33, Talacci 2, Antonini 5. All. Maghelli, Sansone.
Arbitri: Francesco Capogrosso (Bologna), Giuseppe Culcasi (Bologna).
PARZIALI: 9-25, 17-45, 29-73
Inizio molto convincente dell'Under 17 Gold nel Trofeo Emilia Romagna. Le ragazze di coach Andrea Maghelli superano agevolmente in trasferta nella gara di andata dei quarti di finale Basket Carlotta Zecchi chiudendo la pratica già al termine della prima metà di gara. La partita di ritorno è prevista per lunedì 13 aprile alle ore 18:20 presso la Palestra Carim.