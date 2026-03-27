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Basket femminile giovanile, Ren-Auto: U17 a valanga

Inizio molto convincente della squadra riminese nell'andata dei quarti di finale del trofeo Emilia Romagna: in trasferta successo sul Carlotta Zecchi Reno

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
27 marzo 2026 18:35
Basket femminile giovanile, Ren-Auto: U17 a valanga - Andrea Maghelli
Andrea Maghelli
Rimini
Sport
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Campionato Under 17 femminile Gold 2025-2026

Trofeo Emilia Romagna

Quarti di finale – gara di andata

Basket Carlotta Zecchi Reno BO-Ren Auto Happy Basket 38-92

CARLOTTA ZECCHI: Flamigni, Gardenghi 5, Viholet, Giogoli 4, Boorhim, Brandini (C) 14, Cristallo 3, Melloni 6, Vittuapi 6, Di Guida, Daini, Fin. All. Lopez.

REN AUTO: Intorcia (C) 5, Donati 6, Bakayoko 6, Renzi 31, Foschi 4, Marzougui, Cappelli, Bombardieri 33, Talacci 2, Antonini 5. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Francesco Capogrosso (Bologna), Giuseppe Culcasi (Bologna).

PARZIALI: 9-25, 17-45, 29-73

Inizio molto convincente dell'Under 17 Gold nel Trofeo Emilia Romagna. Le ragazze di coach Andrea Maghelli superano agevolmente in trasferta nella gara di andata dei quarti di finale Basket Carlotta Zecchi chiudendo la pratica già al termine della prima metà di gara. La partita di ritorno è prevista per lunedì 13 aprile alle ore 18:20 presso la Palestra Carim.

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