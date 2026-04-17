Basket femminile giovanile, Ren-Auto: Under 17 in semifinale
Si riscatta l'Under 19 di coach Andrea Maghelli che vendica la pesante sconfitta della scorsa settimana e supera in casa Castelfranco Emilia
Campionato Under 17 femminile Gold
Trofeo Emilia Romagna
Quarti di finale – gara di ritorno
Ren Auto Happy Basket-Basket Carlotta Zecchi Reno BO 81-35 (27-4, 40-13, 67-22)
Arbitri: Federico Malpassi (Rimini), Giacomo Rampino (Rimini).
REN AUTO: Intorcia (C), Nuvoli 5, Belpani 4, Donati 2, Bakayoko 6, Renzi 15, Bonaga 2, Foschi, Bombardieri 43, Talacci 4, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
CARLOTTA ZECCHI: Flamigni, Viholet, Giogoli 4, Bourhim, Brandini (C) 14, Melloni 5, Vittuari 6, Di Guida, Daini 6. All. Lopez.
La Ren Auto Under 17 si aggiudica agevolmente anche la gara di ritorno dei quarti di finale contro Basket Carlotta Zecchi e raggiunge la semifinale del Trofeo Emilia Romagna, dove affronterà Magik Rosa Parma che ha superato PV Bologna. Date ed orari verranno prossimamente comunicati.
Campionato Under 19 femminile
Fase Titolo – Girone T1
Prima giornata - girone di ritorno
Ren Auto Rimini Happy Basket-Basketball Sisters Castelfranco Emilia 45-40 (5-6, 22-12, 36-30)
Arbitro: Antonio Macellaro (Rimini).
REN AUTO: Intorcia 3, Giorgini 9, Pignieri (C) 2, Belpani, Renzi 15, Oddi 2, Cardelli 7, Biondi 2, Dedda, Bombardieri 5, Mbaye. All. Maghelli, Sansone.
CASTELFRANCO: Besea N.G., Besea A.G. 4, Cinelli M. 4, Cerosi, Casamini, Sciarabba, Patelli (C) 23, Betti 2, Ferrari, Sartoretti, Cinelli M., Zacchi 7. All. Palmieri, Cavallo.
Si riscatta immediatamente l'Under 19 di Coach Andrea Maghelli che vendica la pesante sconfitta della scorsa settimana e supera in casa Castelfranco Emilia, mettendo la freccia nel decisivo secondo quarto. Le rosanero mantengono così la terza posizione, non essendo riuscite nell'ulteriore impresa di ribaltare la differenza canestri, che rimane dunque favorevole alle emiliane al secondo posto del Girone T1. La formazione Under 19 tornerà in campo lunedì 20 aprile alle ore 18:40 in trasferta contro Parma Basket Project, seconda giornata del girone di ritorno.c