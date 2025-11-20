Basket femminile giovanile, Ren-Auto: Under 19 e Under 17 vincenti

Battute largamente in trasferta il Faenza ed in casa l'AICS Forlì

I risultati della settimana delle formazioni giovanili della Ren-Auto Rimini

­Campionato Under 19 femminile regionale

Quinta giornata – girone di andata

Faenza Basket Project Blu-Ren Auto Rimini Happy Basket 51-71 (5-20, 15-32, 37-57)

Arbitri: Mattia Forconi (Faenza), Luca Ronchi (Faenza).

FAENZA: Laghi 15, Giovannetti, Carluccio, Piazza (C) 4, Monti 2, Zoli 3, Valtancoli 6, Mazzoni 15, Fabbri 2, Ricci 4. All. Bassi, Dalè.

REN AUTO: Intorcia, Giorgini 2, Nuvoli, Belpani 2, Donati 2, Renzi 5, Oddi 13, Cardelli (C) 22, Biondi 7, Dedda, Bombardieri 18, Mbaye. All. Sansone.

Dopo oltre due settimane di inattività torna in campo la formazione Ren-Auto Under 19 che espugna il campo di Faenza Basket Project Blu portando a casa un prezioso referto rosa. Nonostante un inizio con il freno a mano tirato dal punto di vista realizzativo, le ragazze guidate da Gianluca Sansone entrano sempre più in ritmo, difendendo forte e controllando la partita per quasi tutti i 40', salvo un paio di fisiologiche flessioni a cavallo tra secondo e terzo quarto. Rotazione completa per le giocatrici a referto, con un contributo importante da parte di tutte.

La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 25 novembre alle ore 17.40 presso la Palestra Carim contro Capra Team Ravenna, sesta giornata di campionato.

Campionato Under 17 femminile Gold

Quarta giornata – girone di andata

Ren Auto Rimini Happy Basket-A.I.C.S. Basket Forlì 79-31 (24-9, 43-18, 59-25)

Arbitri: Federico Malpassi (Rimini), Simone Mazzei (Rimini).

REN AUTO: Intorcia (C) 2, Nuvoli 4, Belpani 15, Donati 6, Bakayoko 10, Renzi 21, Bonaga 2, Foschi, Bombardieri 13, Talacci 4, Antonini 2. All. Maghelli, Sansone.

FORLI': Martin, Caroli 2, Fanelli 4, Maltoni 4, Mariani 6, Melandri, Cacchi (C) 1, Brunelli 2, Magnani, Pondi 7, Magni, Accorsi 5. All. Gori, Gozzoli.

Seconda vittoria consecutiva per la Ren Auto Under 17 Gold che ottiene un largo successo casalingo contro Forlì. Le rosanero tengono l'intensità altissima sin dal primo minuto, mostrando grande aggressività soprattutto in difesa ed ottenendo canestri facili.

Le padrone di casa premono sull'acceleratore per tutti i 40' ed aumentano progressivamente il margine di vantaggio. "Siamo contenti perché abbiamo fatto le cose giuste - il commento di Coach Maghelli - e soprattutto con la giusta intensità. Domenica andiamo a Faenza, sarà una partita molto più dura, cercheremo di fare del nostro meglio".

La formazione Under 17 tornerà in campo domenica 23 novembre alle ore 17.30 in trasferta contro Faenza Basket Project, quinta giornata di campionato.