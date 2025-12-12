Altarimini

Basket femminile giovanile, Ren Auto U19: larga vittoria

Continua il percorso netto in campionato e mantiene la testa della classifica

A cura di Stefano Ferri Redazione
12 dicembre 2025 19:17
Rimini
Sport
Campionato Under 19 femminile regionale

Prima giornata – girone di ritorno

Ren Auto Rimini Happy Basket-C.S.I. Sasso Marconi 101-24 (32-2, 50-14, 73-22)

Arbitri: Andrea Romano (Bellaria-Igea Marina, RN), Giorgia Civinelli (Cesenatico, FC).

REN AUTO: Intorcia 6, Giorgini 8, Nuvoli 2, Pignieri (C) 9, Belpani 7, Renzi 8, Oddi 11, Cardelli 20, Biondi 8, Dedda 2, Bombardieri 14, Mbaye 6. All. Maghelli, Sansone.

SASSO MARCONI: Masotti, Louza 4, Contini 2, Rizzo 2, Lebrano 4, Landuzzi 4, Piergallini 4, Messino, Budriesi 2, Zebri, Chiodi (C) 2. All. Masi, Zanardi.

Larga vittoria casalinga per la Ren Auto Under 19 che continua il percorso netto in campionato e mantiene la testa della classifica. La formazione Under 19 tornerà in campo lunedì 22 dicembre alle ore 18:45 in trasferta contro Basket Giallonero Imola, seconda giornata del girone di ritorno.

La formazione Under 17 tornerà in campo martedì 16 dicembre alle ore 17:40 presso la Palestra Carim contro PV Bologna ASD, terza giornata del girone di ritorno.

