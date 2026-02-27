Basket femminile giovanile, U19 e U17 fanno doppietta
Prima vittoria per la squadra più giovane nella fase Titolo. L'altra comincia bene la Fase Orologio confermandosi leader del Girone B
Campionato Under 17 femminile Gold
Emilia Romagna 2025-2026 – Fase Titolo – Girone A
Prima giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-Parma Basket Project 57-51 (12-11, 27-22, 46-30)
REN AUTO: Intorcia (C) 2, Nuvoli 3, Belpani 2, Donati, Bakayoko 2, Renzi 19, Bonaga, Cappelli, Bombardieri 29, Talacci, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
PARMA: Pettini 3, Noli 11, Ramon 2, Diomande, Carlucci 3, Spelta 4, Faccenda 2, Be’ 18, Qosja, Mendola 7, Ogbeide 1. All. Rossi.
Arbitri: Thomas Malpassi (Rimini), Christian Daniele (San Mauro Pascoli, FC).
Prima vittoria per la Ren Auto Under 17 nella fase Titolo. Le rosanero di Coach Andrea Maghelli s’impongono alla Carim contro Parma al termine di una partita altalenante: dopo un primo tempo equilibrato, le padrone di casa mettono la freccia nel terzo quarto, rischiano di subire la rimonta delle ospiti negli ultimi 10′ ma alla sirena finale sono avanti e possono festeggiare il referto rosa.
La formazione Under 17 tornerà in campo lunedì 2 marzo alle ore 18:20 in trasferta contro Fiore Basket Valdarda, seconda giornata del girone di ritorno – Fase “Titolo”.
Campionato Under 19 femminile regionale
Emilia Romagna 2025-2026 – Fase Orologio – Girone B
Prima giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-B.S.L. San Lazzaro 48-42 (17-5, 31-26, 42-32)
REN AUTO: Intorcia, Giorgini 6, Nuvoli, Pignieri (C), Belpani, Renzi 9, Oddi 8, Cardelli 13, Biondi 2, Dedda, Bombardieri 10, Traye; All. Maghelli, Sansone.
SAN LAZZARO: Campalastri 20, Ortenzi, Bittoni, Baroncini 8, Malaguti 3, Pillinini, Sarti 2, Manganelli 2, Ravaglia 7, Pullica. All. Gori, Zanaroli.
Arbitro: Filippo Molari (Santarcangelo di Romagna, RN).
La Ren Auto Under 19 comincia la Fase Orologio nel migliore dei modi, superando tra le mura di casa San Lazzaro e confermandosi leader del Girone B. Prosegue il percorso netto della formazione di Coach Maghelli, ancora imbattuta dall’inizio della stagione.
La formazione Under 19 tornerà in campo domenica 1 marzo alle ore 17 in trasferta contro CSI Sasso Marconi, prima giornata del girone di ritorno della Fase Orologio – Girone B.