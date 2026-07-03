Basket femminile, Ren Auto: Renzi convocata al raduno azzurro U16

Si terrà dal 16 luglio a San Bonifacio in preparazione della successiva partecipazione al Campionato Europeo di categoria

Ren Auto Rimini Happy Basket comunica con grande entusiasmo e soddisfazione che Maria Renzi, centro classe 2010 protagonista nella stagione appena trascorsa delle nostre squadre giovanili Under 17 e Under 19, è stata inserita tra le 16 convocate dal Settore Squadre Nazionali FIP per il raduno ufficiale della Nazionale Under 16 femminile, che si terrà dal prossimo 16 luglio a San Bonifacio (VR), in preparazione della successiva partecipazione al Campionato Europeo di categoria, in programma dal 14 al 22 agosto a Pitesti (Romania).

Al termine del percorso di preparazione, verranno selezionate le 12 giocatrici che prenderanno parte alla competizione europea.



Questa nuova chiamata in azzurro, la terza per Maria dopo i raduni di inizio e fine dicembre 2025, conferma il suo ottimo percorso di crescita e corona una stagione fatta di impegno quotidiano in ogni allenamento ed in ogni partita con la nostra società.

