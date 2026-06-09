Basket giovanile, agli Angels il trofeo Emilia Romaga U15

Battutonelle due partite di finale il Castellarano Basketball.

Con grinta e grande cuore, gli Angels Santarcangelo Under 15, hanno conquistato il 𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐔𝟏𝟓 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, vincendo sia gara 1 che gara 2 (finale) contro Castellarano Basketball. Un orgoglio immenso per la società Basket Santarcangelo - si legge in una nota del club gialloblù - che vuole ringraziare per l’impegno e la dedizione i coach Miriello e Bronzetti.