Basket giovanile, altro doppio successo per U17 e U19

Nel prossimo turno l’Under 17 ospiterà la Virtus Bologna (sabato 29 novembre alle 18) mentre l’Under 19 di coach Calzolari giocherà a Jesi (lunedì 1 dicembre alle 19)

Per il secondo weekend consecutivo vincono entrambe le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr, impegnate con le rispettive formazioni pari età della Raggisolaris Academy Faenza: l’Under 19 continua la rincorsa ai piani alti della classifica vincendo 78-66 con un trio Longo-Sankaré-Ruggeri da 51 punti e arrivando così a quota tre successi consecutivi; l’Under 17 sbanca invece il PalaBubani col punteggio di 66-77, agganciando proprio i faentini in classifica.

Nel prossimo turno di campionato l’Under 17 ospiterà la Virtus Bologna (sabato 29 novembre alle 18) mentre l’Under 19 di coach Calzolari giocherà a Jesi (lunedì 1 dicembre alle 19), squadra a pari punti coi clementini e anch’essa reduce da tre successi di fila.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr – Raggisolaris Academy Faenza 78-66 (20-15; 37-36; 53-48)

Angels/Rbr: Almasi, Valmaggi 1, Ronci 11, Pennisi 2, Bracci, Ruggeri 16, Georgescu 4, Longo 19, Amaroli, Sankaré 16, Frisoni 4, Della Chiesa 5. All. Calzolari

Faenza: Bianchi 13, Gorgati 13, Gaina Catana, Al Alosy, Dellachiesa 18, Lachi, Gentile, Grillini, Baldini 4, Camparevic 3, Aromando 15, Battistini. All. Pio

Continua la striscia positiva dei gialloblu che giocano un basket intenso e di qualità. Nel primo quarto Santarcangelo parte forte, con un ispiratissimo Longo, segnando venti nei primi 7’ e lasciando Faenza a 8 che si riprende sul finire del quarto e alla fine dei primi 10’ il tabellone dice 24-14 per i padroni di casa. Nel secondo periodo i faentini, con l’alternanza di difesa a zona e a uomo, ricuciono il gap portandosi, complice anche il calo di intensità dei padroni di casa, sul -1 37-36 alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina. Santarcangelo riesce comunque ad aumentare leggermente le distanze portando il punteggio a 53-48 a fine periodo. Nell'ultimo quarto i padroni di casa grazie a una ritrovata intensità difensiva riesce a pizzare l allungo decisivo con canestri facili in transizione, ribaltando così il risultato dell'andata.

Under 17 Eccellenza

Raggisolaris Academy Faenza – Angels/Rbr 66-77 (25-22; 35-39; 51-53)

Faenza: Gaeta 6, Giorgio 0, Mouhamadou 20, Rustemaj 8, Liverani 5, Calboli 0, R. Capozzo 0, L. Capozzo 0, Pinzari 2, Dapporto 4, Tampieri 7, Baccarini 14. All. Ravaioli

Angels/Rbr: Trevisani 8, Angelilli 8, Pivetti, Ruggeri 2, Petcov 4, Bontempi 6, Tura 20, Valdinoci, Luppino 21, Del Core, Fascicolo 6, Ceccolini 2. All. Brugé, Gibertoni

Grande prestazione per i nostri ragazzi dal grande cuore giallo-blu dell'Under17 Eccellenza. Il 19 ottobre, la differenza al Pala SGR è stata un sonoro -39. Poco più di un mese dopo, in casa della forte Academy Faenza, i nostri Angels strappano la vittoria, con le unghie e con i denti, dopo 40 minuti di grande intensità. Pronti via e la grande fisicità dei faentini è la protagonista, con la lotta a rimbalzo che si fa subito complessa. Tolto il torpore mattutino della domenica mattina, i clementini iniziano ad alzare i ritmi in difesa, recuperando palloni con il duo Trevisani-Angelilli e portando avanti gli Angels nel punteggio a fine primo quarto.

Nel secondo periodo Faenza cerca subito di tornare sotto nel punteggio, impattando anche il pari grazie l'enorme fisicità che mette sotto i tabelloni. Ad allungare i giallo-blu nel punteggio ci pensano i soliti Luppino e Tura, autori di una grande prova balistica dal perimetro. Dal ritorno dagli spogliatoi i padroni di casa aumentano i l'intensità difensiva, rompendo le trame fin li perfette dei romagnoli. Faenza recupera entusiasmo e torna avanti nel punteggio. A riallontanare l'Academy, ci pensa la solida difesa di tutto l'organico dove tutti e 12 i ragazzi chiamati in causa riescono a dare energia e attenzione sul parquet. Ultima frazione di gioco quasi sempre punto-punto. Partita che inizia a prendere una netta direzione a 3 minuti dallo scadere quando da tre ottime difese nascono tre ottimi attacchi, grazie alle triple di fila di Luppino, Tura e un gioco da 4 punti firmato Angelilli.

Angels che continuano a crescere notevolmente, portando a casa una grandissima vittoria. Ora testa alla prossima partita, sabato 29 novembre, ore 18:00 al Pala SGR, contro una delle migliori compagini italiane, la Virtus Bologna.