Altarimini

Basket giovanile femminile, Ren-Auto: doppia sconfitta a Parma

La Under 19 di coach Maghelli cade nella tana della capolista; la Under 17 ko nella semifinale di andata del Trofeo Emilia-Romagna

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
22 aprile 2026 15:52
Basket giovanile femminile, Ren-Auto: doppia sconfitta a Parma - Andrea Maghelli
Andrea Maghelli
Rimini
Sport
Condividi

Campionato Under 19 femminile 2025-2026

Fase Titolo – Girone T1

Seconda giornata – girone di ritorno

Parma Basket Project-Ren Auto Rimini Happy Basket 64-52 (16-11, 33-20, 52-45)

Arbitri: Francesco Alinovi (Parma), Alberto Stabile (Salsomaggiore Terme, PR).

PARMA: Noli 5, Xhihani, Stefanini, Piazza (C) 13, Donati 2, Zucchi 4, Martellotta 6, Cavazzuti 19, Corradini, Castagnetti 15, Facenda. All. Scanzani, Rossi.

REN AUTO: Intorcia, Giorgini 10, Nuvoli, Pignieri (C) 6, Belpani, Bakayoko, Renzi 7, Oddi 16, Cardelli 9, Biondi 4, Pregnolato, Talacci. All. Maghelli, Sansone.

Sconfitta esterna per la truppa Under 19 di Coach Maghelli che nella tana della capolista Parma Basket Project scivola a -13 a fine primo tempo, si riscatta nel terzo quarto ma alla sirena finale è costretta ad alzare bandiera bianca. Sfuma così il sogno del primo posto e del conseguente titolo, matematicamente nelle mani proprio della formazione emiliana. La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 21 aprile alle ore 17:40 presso la Palestra Carim contro Fiore Basket Valdarda, terza ed ultima giornata del girone di ritorno.

Campionato Under 17 femminile Gold 2025-2026

Trofeo Emilia Romagna

Semifinale – gara di andata

Magik Rosa Parma-Ren Auto Happy Basket 62-39 (9-12, 23-17, 36-30)

Arbitri: Andrea Cenci (Sorbolo Mezzani, PR), Davide Lazzari (Parma).

REN AUTO: Intorcia (C) 6, Nuvoli 2, Belpani 3, Donati 3, Bakayoko 8, Renzi 15, Bonaga, Foschi, Marzougoui, Cappelli 2, Talacci, Antonini. All. Maghelli, Sansone.

Partenza in salita per l’Under 17 nella semifinale del Trofeo Emilia-Romagna. Le rosanero se la giocano alla pari per 30′ ma cede nel quarto periodo consegnando un pesante -23 alla Magik Rosa Parma. Mercoledì 29 aprile alle ore 18:20 si andrà in scena alla Carim per la semifinale di ritorno, cercando l’impresa di ribaltare la differenza canestri.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini