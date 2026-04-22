Basket giovanile femminile, Ren-Auto: doppia sconfitta a Parma
La Under 19 di coach Maghelli cade nella tana della capolista; la Under 17 ko nella semifinale di andata del Trofeo Emilia-Romagna
Campionato Under 19 femminile 2025-2026
Fase Titolo – Girone T1
Seconda giornata – girone di ritorno
Parma Basket Project-Ren Auto Rimini Happy Basket 64-52 (16-11, 33-20, 52-45)
Arbitri: Francesco Alinovi (Parma), Alberto Stabile (Salsomaggiore Terme, PR).
PARMA: Noli 5, Xhihani, Stefanini, Piazza (C) 13, Donati 2, Zucchi 4, Martellotta 6, Cavazzuti 19, Corradini, Castagnetti 15, Facenda. All. Scanzani, Rossi.
REN AUTO: Intorcia, Giorgini 10, Nuvoli, Pignieri (C) 6, Belpani, Bakayoko, Renzi 7, Oddi 16, Cardelli 9, Biondi 4, Pregnolato, Talacci. All. Maghelli, Sansone.
Sconfitta esterna per la truppa Under 19 di Coach Maghelli che nella tana della capolista Parma Basket Project scivola a -13 a fine primo tempo, si riscatta nel terzo quarto ma alla sirena finale è costretta ad alzare bandiera bianca. Sfuma così il sogno del primo posto e del conseguente titolo, matematicamente nelle mani proprio della formazione emiliana. La formazione Under 19 tornerà in campo martedì 21 aprile alle ore 17:40 presso la Palestra Carim contro Fiore Basket Valdarda, terza ed ultima giornata del girone di ritorno.
Campionato Under 17 femminile Gold 2025-2026
Trofeo Emilia Romagna
Semifinale – gara di andata
Magik Rosa Parma-Ren Auto Happy Basket 62-39 (9-12, 23-17, 36-30)
Arbitri: Andrea Cenci (Sorbolo Mezzani, PR), Davide Lazzari (Parma).
REN AUTO: Intorcia (C) 6, Nuvoli 2, Belpani 3, Donati 3, Bakayoko 8, Renzi 15, Bonaga, Foschi, Marzougoui, Cappelli 2, Talacci, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
Partenza in salita per l’Under 17 nella semifinale del Trofeo Emilia-Romagna. Le rosanero se la giocano alla pari per 30′ ma cede nel quarto periodo consegnando un pesante -23 alla Magik Rosa Parma. Mercoledì 29 aprile alle ore 18:20 si andrà in scena alla Carim per la semifinale di ritorno, cercando l’impresa di ribaltare la differenza canestri.