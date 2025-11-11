Basket giovanile, l'Under 19 RBR supera la capolista Forlì

Ottima la prova di Sankaré con 33 punti. L'Under 17 case in casa con San Lazzaro

Si conclude con il bilancio di una vittoria e una sconfitta il weekend delle giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, con la formazione Under 19 di coach Calzolari che trova due punti importantissimi in casa della capolista, fino a quel momento imbattuta, Oneteam Forlì (85-86) grazie a uno strepitoso Sankaré da 33 punti e 19 rimbalzi. L’Under 17 cede invece il passo alla BSL San Lazzaro per 71-82, incappando così nella quarta sconfitta consecutiva.

Nel prossimo turno di campionato i clementini dell’Under 19 ospiteranno al PalaSGR la Victoria Libertas Pesaro (lunedì 17 novembre alle 21) mentre l’Under 17 avrà una ghiotta occasione per rifarsi in casa del fanalino di coda del girone Junior Basket Ravenna (sabato 15 novembre alle 20:30).

Under 19 Eccellenza

OneTeam Forlì – Angels/Rbr 85-86 (24–29; 43–44; 67–63)

OneTeam Forlì: Roncaglia 6, Ercolani 12, Casali 13, Giudici, Berluti 6, Bassi 9, Pedrotti 11, Mustapha 13, Gardini 8, Oberholzer, Bonomi 7, Mantovani. All. Grison

Angels/Rbr: Almasi 3, Sankare 33, Ronci 11, Bracci, Longo 7, Amaroli, Frisoni 16, Luppino ne, Della Chiesa 5, Ruggeri 7, Georgescu 4, Valmaggi ne. All. Calzolari

Ottima prestazione corale da parte dei gialloblù, che portano a casa la prima giornata di ritorno sul campo della capolista imbattuta.

Nel primo e nel secondo quarto Santarcangelo sfrutta il vantaggio fisico spalle a canestro, producendo punti in avvicinamento e dalla lunetta. I forlivesi vogliono rimanere in partita e, sfruttando la loro migliore caratteristica – il rimbalzo offensivo – restano attaccati al match.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si fa ancora più agguerrita e aumenta, da entrambe le parti, la pressione difensiva, causando un numero maggiore di palle perse. La gara rimane punto a punto fino agli ultimi secondi, quando Forlì è in vantaggio di un punto a 26 secondi dalla fine. Ma il canestro di Sankaré nell’ultima azione porta in vantaggio i santarcangiolesi, che archiviano così la partita dopo un’ottima ultima difesa.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr – BSL San Lazzaro 71-82 (11-19; 35-42; 45-67)

Angels/Rbr: Trevisani 6, Ugliola 2, Petcov 2, Ceccolini, Ruggeri 3, Ndaye 3, Bomtempi 15, Tura 15, Agelilli 3, Luppino 13, Del Core 5, Fascicolo 4. All. Brugé, Gibertoni

BSL San Lazzaro: Loro, Betti 15, Cortijo 4, Rosales 22, Lacchei, Bertocchi 9, Sereni 10, Maranesi 3, Midulla 9, Negrini 3, Guizzardi 6, Olmi 1. All. Loperfido

Percorso di crescita per i nostri giovani ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, che escono a testa altissima contro una delle migliori squadre della categoria nella nostra regione, il Basket San Lazzaro.

Pronti, via, e la partita è subito molto accesa, con San Lazzaro che limita a soli 11 i punti di Santarcangelo nel primo quarto. Per i gialloblù è Bontempi a salire sugli scudi e a tenere vive le speranze clementine.

Nel secondo periodo i romagnoli aumentano l’intensità, soprattutto in attacco, trovando ottime collaborazioni di squadra e affidandosi al talento di Tura e Luppino.

Al rientro dagli spogliatoi i bolognesi alzano ulteriormente i giri del motore, trovando con continuità la via del canestro e limitando a soli 10 punti i clementini. Il tabellone segna +22 per San Lazzaro a un solo quarto dalla fine.

Proprio quando tutto sembrava finito, i nostri ragazzi dal cuore gialloblù provano il tutto per tutto: iniziano a pressare e a rubare ripetutamente palloni su palloni. Trevisani guida i suoi in difesa, mentre Luppino e Bontempi trovano più volte la via del canestro.

Nonostante i 26 punti realizzati nell’ultimo quarto, qualche palla persa di troppo e un po’ di imprecisione al tiro nei minuti finali impediscono ai romagnoli di compiere l’impresa. La partita si chiude sul punteggio di 71-82Si