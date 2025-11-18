Basket giovanile, RBR: doppietta con Under 19 e Under 17

La Under 19 di coach Calzolari centra la seconda vittoria consecutiva, travolgendo Pesaro mentre l’Under 17 ritrova il sorriso in casa di Ravenna

Weekend da incorniciare per le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr che trovano due successi fondamentali sia per il morale che per la classifica: l’Under 19 di coach Calzolari centra la seconda vittoria consecutiva, la terza della stagione, travolgendo Pesaro per 81-66 mentre l’Under 17 ritrova il sorriso in casa di Ravenna (52-65).

Nel prossimo turno di campionato entrambe le formazioni clementine saranno impegnate contro la Raggisolaris Academy Faenza: l’Under 19 giocherà davanti al pubblico amico del PalaSGR (lunedì 24 novembre alle 21) mentre l’Under 17 partirà alla volta del PalaBubani di Faenza (domenica 23 novembre alle 11:30).



Under 19 Eccellenza



Angels/Rbr – Victoria Libertas Pesaro 81-66 (17-9; 37-28; 64-44)



Angels/Rbr: Almasi, Valmaggi 2, Ronci 16, Pennisi, Bracci, Ruggeri 15, Georgescu 2, Longo 7, Amaroli 0, Sankaré 19, Frisoni 14, Della Chiesa 6. All. Calzolari



Pesaro: Merli 2, Grasso 12, Leonardi 17, Del Prete 5, Selvatici, Moneti, Pagnini 7, Francis, Pegoli 9, Sakine 10, Michelazzo 4. All. Luminati



Altra buona prestazione da parte dei gialloblù, nella prima gara quasi al completo per i padroni di casa. Nel primo quarto i ragazzi di Santarcangelo partono fortissimo, imponendo da subito un ritmo alto e limitando difensivamente i pesaresi a soli 9 punti nei primi 10 minuti. Nel secondo parziale gli ospiti trovano qualche soluzione in più, mentre i gialloblù sono bravi a mantenere intatto il vantaggio costruito nella prima frazione: si va negli spogliatoi sul 37-28.

Nel terzo periodo Santarcangelo aumenta ulteriormente l’intensità difensiva, recuperando diversi palloni e trasformandoli in canestri in campo aperto, ampliando il margine sulla formazione marchigiana. Nel quarto quarto i padroni di casa continuano a macinare gioco e punti, toccando anche il +25 a 5 minuti dal termine, avvicinandosi sensibilmente al ribaltone del -36 dell’andata. Qualche conclusione sfortunata e la capacità di Pesaro di proteggere il proprio vantaggio dell’andata impediscono ai gialloblù di chiudere con uno scarto ancora maggiore, ma resta una vittoria di grande valore.



Under 17 Eccellenza



Junior Basket Ravenna – Angels/Rbr 52-65 (16-17; 22-32; 41-45)



Ravenna: Messina 5, Muscillo 5, Thiam, Migliaccio, Minghetti 6, Giacomelli 5, Monthe Fango 6, Fronzoni 6, Travanini 6, Sutter 11, Cavallari 2, Bellettati. All. Ravaioli



Angels/Rbr: Trevisani 13, Angelilli 3, Pivetti, Ruggeri, Mor Ndiaye, Bontempi 10, Tura 20, Di Giacomo, Luppino 8, Cucchi, Del Core 2, Fascicolo 9. All. Brugé, Gibertoni



Partita sin dal primo quarto molto combattuta, con gli ospiti che trovano ottimi spunti offensivi grazie alle iniziative di Bontempi e Tura. La difesa clementina però ha qualche piccola imprecisione e i Ravennati ne approfittano per chiudere il quarto sul 16-17. Nel secondo periodo gli Angels cambiano volto e mostrano in campo una difesa tambureggiante e solida, che lascia ai padroni di casa solo 6 lunghezze. Dall'altra parte del campo Fascicolo e Luppino sono bravi a collaborare e trovare canestri semplici. Dal ritorno dagli spogliatoi gli Angels continua sull'acceleratore, grazie alla magistrale prova di capitan Trevisani. A metà del terzo periodo però la musica cambia e qualche aggiustamento difensivo dei casalinghi mette in difficoltà la locomotiva gialloblù.

Ravenna dall'altra parte del campo si accende e porta a casa il parziale 19-13. Inizio dell'ultimo periodo tutto a favore di Ravenna, che riesce a raggiungere anche il +1 a metà quarto. La risposta dei nostri Angels non tarda però. In difesa si torna a macinare e a rubare palloni: Angelilli e Trevisani recuperano 4 palloni importanti, poi trasformati in contropiede, mentre Fascicolo sotto le plance chiude ogni speranza ravennate. Vittoria meritata per i nostri ragazzi, a dimostrazione dell'ottima crescita e dall'impegno costante in allenamento.