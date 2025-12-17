Basket giovanile, RBR Under 19 tra le prime 24 in Italia

La squadra di Calzolari vince ad Ancona ed approda alla seconda fase

Festa per le giovanili d’Eccellenza Angels/Rbr: l’Under 19 di coach Calzolari espugna Ancona battendo la Stamura 74-80, conquista il secondo posto nel Girone H e stacca il pass per la seconda fase di campionato.

Un risultato eccellente per i giovani clementini, che entrano così nella ristretta élite delle migliori 24 squadre d’Italia e giocheranno, ora, una seconda fase di altissimo livello, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alle finali nazionali; calendario e avversarie saranno definiti nelle prossime settimane.

Under 19 Eccellenza

CAB Stamura Ancona - Angels/Rbr 74-80 d.t.s. (20-14, 34-39, 50-55, 66-66)

CAB Stamura Ancona: Stroppa 10, Solforosi 2, Pacini 2, Papale 10, Agbegninou 11, Albanelli 8, Pesaresi 8, Petreni, Pasqualini, Poggesi 6, Montanari 12, Lucarini 5. All. Cianforlini

Angels/Rbr: Almasi, Sankare 21, Ronci 24, Pennisi 11, Bracci, Georgescu 9, Longo 4, Tura, Amaroli 3, Frisoni 4, Luppino, Della Chiesa 4. All. Calzolari

Nel primo quarto Santarcangelo parte un po’ contratta: la posta in palio è alta e si percepisce chiaramente. Ancona, con grande intensità e alternando difese a zona e a uomo, mette in difficoltà i gialloblù soprattutto sul piano offensivo.

Nel secondo periodo Santarcangelo prende le misure alla partita e riesce a imporre il proprio gioco e la propria fisicità, andando in vantaggio alla fine dei primi 20’.

Al ritorno dagli spogliatoi i ragazzi di coach Calzolari provano ad allungare, ma Ancona è brava a non mollare mai, anche quando i gialloblù sembrano aver dato la spallata decisiva all’incontro. Qualche palla persa di troppo nel finale dei tempi regolamentari porta la gara all’overtime, dove però i clementini sono bravi a compattarsi in difesa e ad essere più cinici in attacco, riuscendo così a portare a casa un sofferto ma meritato referto rosa.