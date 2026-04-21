Basket giovanile, RBR/Angels: cadono Under 19 e Under 17

Sconfitte entrambe in casa rispettivamente contro Varese che passa con l'ultimo tiro e la capolista Fortitudo, imbattuta

Niente da fare per le giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, che incappano in due sconfitte casalinghe in altrettanti incontri giocati. Alla formazione Under 19 non basta vincere tre dei quattro quarti di gioco per completare la rimonta su Varese, vincente all'ultimo tiro (77-79) al PalaSgr; passivo pesante (61-89), invece, per l'Under 17, che parte bene ma paga il rientro aggressivo di una Fortitudo Academy che chiude il proprio gironcino da imbattuta.

L'Under 19 tornerà in campo lunedì 27 aprile alle 20:00, ospite della BCC Emilbanca Virtus Bologna per un derby dall'elevato grado di difficoltà, mentre gli Under 17 sono attesi dai playoff del Trofeo Emilia Romagna: avversaria di turno la Raggisolaris Academy Faenza, data e orari ancora da definire.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr - Conforama Italia Varese Academy 77-79 (16-33, 37-49, 54-64)

Angels/Rbr: Almasi 13, Ronci 30, Pennisi, Ruggeri 18, Georgescu 3, Longo 3, Amaroli, Frisoni 8, Della Chiesa 2, Tura, Luppino, Ricci. All.: Calzolari.

Conforama Italia Varese Academy: Ghidini, Franceschet 3, Giacomelli 10, Ferazzi, Piccoli 4, Bosio 14, Virgilio 13, Ewanke 31, Aletti, Verona 4. All.: Gardini.

Altra buona partita davanti al pubblico amico per i gialloblù.

Varese parte forte nel primo quarto, mentre gli Angels faticano sia nel limitare l’offensiva degli ospiti sia nel concretizzare in attacco. Questo permette ai lombardi di costruire fin da subito un discreto vantaggio, anche grazie a una difesa aggressiva che inizialmente mette in seria difficoltà i gialloblù, chiudendo avanti il primo parziale sul 16-33. Nel secondo periodo inizia la rimonta dei padroni di casa che, limitando le palle perse e impedendo a Varese di correre in contropiede, accorciano le distanze fino al -12 dell’intervallo.

Nella seconda metà di gara i gialloblù continuano la rimonta, contenendo l’attacco della squadra ospite che ora fatica contro la difesa schierata dei clementini. Una maggiore precisione al tiro e un ottimo gioco di squadra contro la zona dei lombardi permettono agli Angels di trovare anche il sorpasso (77-76) a 40 secondi dalla fine. All’ultimo possesso, però, Ewanke realizza il canestro con fallo che vale il controsorpasso varesino: con 0,3 secondi da giocare, Santarcangelo non riesce a pareggiare e deve incassare una sconfitta che, comunque, non cancella i progressi mostrati.

Il prossimo impegno vedrà gli Angels affrontare la BCC Emilbanca Virtus Bologna in trasferta: palla a due lunedì 27 aprile alle 20:00.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Fortitudo 103 Academy Bologna 61-89 (18-16; 32-43; 44-66)

Angels/Rbr: Trevisani 12, Petcov 2, Ceccolini 3, Ruggeri 2, Pivetti 8, Bontempi, Tura 12, Angelilli 6, Luppino 10, Di Giacomo, Del Core, Cucchi 6. All.: Brugè, Gibertoni

Fortitudo 103 Academy Bologna: Campomori 11, Sabbadini 18, Marabese 5, Calabria 9, Dardani 2, Cusano 3, Gorincioi 8, Perriello 2, Omoregie 6, Bedotti 2, Magagna 18, Doumbouya 5. All.: Zanardi.

Non riesce l’impresa ai ragazzi dell’Under 17 Eccellenza contro la capolista Fortitudo Bologna.

L’inizio di partita è spettacolare per i gialloblù, guidati da capitan Trevisani, autore di un primo periodo davvero perfetto. La grande difesa dei clementini è l’arma segreta: gli emiliani vengono tenuti a soli 16 punti nel primo quarto, che si chiude sul 18-16 per i padroni di casa.

Il secondo periodo inizia nei migliori dei modi per i romagnoli, che tengono sotto la Effe grazie al duo Luppino-Tura, bravi a cercarsi sul perimetro. A metà del quarto, però, la Fortitudo aumenta i giri del motore, chiudendo gli spazi in difesa e aumentando la fisicità a rimbalzo offensivo. Lo sforzo richiesto ai nostri ragazzi è tanto e gli Angels commettono qualche errore di troppo, con palle perse sanguinose. Bologna impatta e poi supera, arrivando all’intervallo sul +11 grazie alla tripla allo scadere di Campomori: 32-43.

Al rientro dagli spogliatoi Bologna mostra un’altra faccia e un’altra attitudine difensiva. La grande intensità degli ospiti non è semplice da gestire per gli Angels, che provano con tutte le loro forze a limitare le incursioni avversarie. Il canestro però si stringe e, nonostante l’ottima prova al tiro di Pivetti e i recuperi di Angelilli, l’Academy allunga fino a conquistare la sesta vittoria consecutiva.

Ora, però, una nuova sfida attende i gialloblù: la lotteria dei playoff, dove affronteranno la Raggisolaris Faenza, già incontrata in campionato nel primo girone, con un conto aperto di 2-1 per i faentini.