Basket giovanile, RBR/Angels: l'Under 17 ritorna alla vittoria

Battuto il Castenaso, poi sconfitta contro la Fortitudo. La Under 19 al PalaSGR si arrende all'Umana Reyer Venezia (97-101)

Settimana ricca di impegni per le giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, con tre match in cinque giorni e l'Under 17 che torna a festeggiare (80-70 il finale casalingo con Castenaso); i ragazzi di coach Brugè non riescono però a bissare il successo due giorni dopo, mettendo in campo una prova comunque convincente nonostante la sconfitta (84-70) sulle tavole felsinee della Fortitudo Academy.

Tanti segnali positivi anche per l'Under 19, che cede di misura alla quotata Umana Reyer Venezia in un match con punteggi da NBA (97-101); da segnalare, in un PalaSGR ancora una volta gremito per l'impegno della formazione clementina, la prestazione monstre di Assane Sankare (37 punti e 19 rimbalzi per 48 di valutazione), con Nicolò Ronci a superare quota venti.

La formazione di coach Calzolari tornerà in campo lunedì 9 febbraio (ore 19:00) sul campo della Varese Academy, mentre gli Under 17 sono attesi da un weekend di riposo prima della sfida del 15 febbraio sul campo degli Stars Bologna.

Under 19 Eccellenza

Angels/Rbr – Umana Reyer Venezia 97-101

Angels/Rbr: Almasi, Sankare 37, Ronci 21, Pennisi 2, Bracci, Ruggeri 12, Georgescu 5, Longo 8, Amaroli 1, Frisoni, Della Chiesa 11. All.: Calzolari.

Umana Reyer Venezia: Corato 9, Favaretto 36, Turconi 9, Gasparoni, Pivetta 3, Eramo 14, Marini, Sarghini 3, Lojacono 3, Macrì 13, Brusaterra 11. All.: Buffo.

Ottima partita da parte dei nostri ragazzi, che non riescono nella seconda impresa consecutiva e vedono la Reyer Venezia imporsi solo nel finale. Nel primo quarto i gialloblù non riescono a contenere le penetrazioni di un indemoniato Favaretto, che causano layup, falli o tiri da tre punti aperti, permettendo agli ospiti di portarsi avanti nel punteggio sin dai primi minuti.

Nel secondo periodo gli Angels, guidati dal tandem Ronci-Sankare, si sbloccano dal lato offensivo e riescono quantomeno a restare a contatto con la grandiosa serata degli ospiti, riducendo il gap a 10 punti (55-65 all’intervallo).

Nel terzo periodo Santarcangelo aggiusta la difesa: recupera palloni, corre in campo aperto e trova tiri ad alta percentuale, riuscendo a portarsi avanti di due possessi sull’80-75. Nell’ultimo periodo, complice un avvio favorevole a Venezia, gli Angels sono costretti a inseguire; a un minuto dalla fine gli ospiti volano sul +9 (90-99). L’incredibile rimonta dei gialloblù non si completa, nonostante il rientro fino al -3, e il match si chiude sul 97-101.

Prossima partita lunedì 9 febbraio a Varese.

Under 17 Eccellenza

Angels/Rbr - Virtus Castenaso 80-70 (21–13, 41–33, 61–42)

Angels/Rbr: Trevisani 3, Ugliola 6, Pivetti 2, Ruggeri 9, Ndiaye 5, Bontempi 3, Tura 18, Angelilli 7, Luppino 10, Ceccolini 3, Del Core 3, Fascicolo 11. All.: Brugè.

Virtus Castenaso: Maurizzi, Frison, Pagani 2, Capezzuto 4, Goldoni 6, Vecchi 19, Sanguin 7, Monti 15, Guerrieri 8, Strazzari 5, Pellegrino 2, Pautelli 2. All.: Castelli.

Tornano alla vittoria i nostri ragazzi dell’Under 17 Eccellenza che, in casa contro la Virtus Castenaso Bologna, si impongono dopo 40 minuti che li hanno visti sempre in controllo. Pronti via, la grande intensità difensiva degli Angels si dimostra lo strumento giusto per portarsi subito avanti nel punteggio: Angelilli e Trevisani alzano i giri in difesa, mentre Tura si dimostra chirurgico al tiro pesante. Nel secondo periodo Castenaso prova a limitare le offensive romagnole, mischiando le carte in difesa, ma gli Angels sono bravi, con Luppino e Fascicolo, a distendersi in campo aperto, riuscendo a costruire 20 punti nel periodo. Bologna aggiusta qualcosa al tiro, riuscendo così a pareggiare il parziale.

Dal rientro dagli spogliatoi i nostri ragazzi provano a scavare il solco, grazie anche alla buona prova del giovane Ruggeri, classe 2012, e a Tura, autentico rebus per la difesa emiliana. Grazie all’ottima prova corale in difesa, gli Angels vincono il quarto 20-9, allungando sul +19. Nell’ultimo periodo Ndiaye e compagni sono bravi a gestire il ritmo della partita e il vantaggio acquisito. Bologna non molla, aumentando il pressing e trovando tre conclusioni dalla lunga distanza negli ultimi minuti, ma il divario è troppo ampio e gli Angels portano a casa la vittoria.

Fortitudo 103 Academy Bologna - Angels/Rbr 84-70 (22–22, 42–34, 67–58)

Fortitudo 103 Academy Bologna: Campomori 26, Calabria 21, Magagna 12, Bedotti 11, Cianti 5, Gorincioi 5, Marabese 2, Omoregie 2, Dardani, Xella U.

Angels/Rbr: Tura 18, Luppino 17, Trevisani 10, Ruggeri 9, Angelilli 7, Fascicolo 5, Bontempi 2, Del Core 2, Ugliola, Ceccolini, Di Giacomo, Ndiaye. All.: Brugè.

Prova l’impresa l’Under 17 Eccellenza contro una delle formazioni più forti della regione, la Fortitudo Academy Bologna. L’intensità è altissima e la qualità in campo elevata, almeno nel primo quarto. Luppino incanta con le sue giocate uno contro uno, riuscendo a costruire per sé e per i suoi compagni. La Fortitudo, dal canto suo, si dimostra una vera forza della natura a rimbalzo, riuscendo a catturare otto rimbalzi offensivi solo nel primo periodo. Il risultato dopo 10 minuti è di 22-22.

Nel secondo periodo la difesa della Effe si fa più alta e pressante, riuscendo a sporcare le offensive clementine. Trevisani e compagni provano a limare la fuga dei bolognesi, andando all’intervallo con otto punti da recuperare.

Dal rientro dagli spogliatoi va in scena un altro quarto di altissima qualità e intensità: le due formazioni si sfidano senza risparmiarsi, dando vita a una partita maschia, ricca di contatti e giocata a grande ritmo. Tura e il giovane Ruggeri si dimostrano micidiali al tiro pesante, totalizzando sette triple in due (quattro quelle del classe 2009, mentre il 2012 è autore di un pulito 3/3 dalla lunga distanza).

L’ultimo periodo si preannuncia di fuoco: Luppino si carica sulle spalle la formazione romagnola, risultando un vero rebus per la difesa bolognese. Triple, scorribande e assist tengono vive le speranze clementine, ma a spegnere i sogni dei nostri ragazzi ci pensa il talento di Campomori che, autore di sei triple di alta difficoltà, permette a Bologna di allungare sul +14 e di portare a casa la vittoria. Applausi anche da parte del pubblico ospite per i nostri ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, che escono a testa alta da una partita di alto livello.